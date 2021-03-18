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    輝瑞、AZ疫苗抗巴西變種病毒 牛津研究：可能更有效

    研究報告表示，數據表明，天然和疫苗誘導的抗體仍可抵禦巴西變種病毒，該變種病毒的抗藥性可能不像最初擔心的那樣大。圖為AZ疫苗。（美聯社）

    研究報告表示，數據表明，天然和疫苗誘導的抗體仍可抵禦巴西變種病毒，該變種病毒的抗藥性可能不像最初擔心的那樣大。圖為AZ疫苗。（美聯社）

    2021/03/18 23:11

    〔即時新聞／綜合報導〕英國牛津大學一項研究發現，現有的疫苗可以抵禦在巴西發現的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒，可能比過去認為的更有效，南非的變種病毒才是疫苗商的大麻煩。

    《路透》報導，科學家研究施打輝瑞和阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗所產生的抗體，以及康復患者體內的抗體，對變種病毒的抵禦能力。研究報告表示，數據表明，天然和疫苗誘導的抗體仍可抵禦巴西變種病毒，該變種病毒的抗藥性可能不像最初擔心的那樣大。

    相較之下，疫苗對抵抗南非變種病毒的效力大幅降低。研究發現，針對注射AZ和輝瑞疫苗誘導的中和抗體，英國和巴西變種病毒的抵抗力都是原始病毒株的3倍，但南非變種病毒對AZ和輝瑞疫苗誘導的中和抗體，其抵抗力分別是原始病毒株的9倍和7.6倍。

    南非上個月宣布暫停使用AZ疫苗，此前有數據顯示，AZ疫苗疫苗對預防南非出現的變種病毒引起的輕度至中度症狀，幾乎沒有保護作用。

    牛津這項研究報告的作者說，研發對抗南非變種病毒B.1.351的疫苗，應該是「全球疫苗開發者的當務之急。」

    報導提到，這篇研究報告尚未經過同行評審。

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