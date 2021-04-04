台鐵出軌》曾在921來台馳援！土耳其搜救隊祈福「天佑台灣」

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。對此，土耳其搜救隊（AKUT）表示，「受過台灣幫忙的土耳其人民也很難過」，並為罹難者哀悼、為倖存者祈福。（圖取自臉書＿AKUT Arama Kurtarma Derneği）

2021/04/04 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。對此，曾在921大地震重創台灣之際，不顧北京反對迅速在第一時間抵台救援的土耳其志工團體「土耳其搜救隊」（AKUT）聞訊後表示，「受過台灣幫忙的土耳其人民也很難過」，並為罹難者哀悼、為倖存者祈福。

AKUT 3日晚間在臉書以華語、土耳其語雙語發文寫道，「台灣花蓮發生的火車意外，讓受過台灣幫忙的土耳其人民也很難過。願傷者盡早康復，往生者安息。天佑台灣」。對此，網友也紛紛留言致謝。

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去年1月24日強震衝擊土耳其艾拉齊省後，台灣民眾感念土耳其救難隊在921大地震之際的馳援，紛紛湧入土耳其搜救團的社群網站上留言祝禱，「天佑土耳其（pray for Turkey！），台灣人不會忘記土耳其在921大地震的救援」，並踴躍捐款賑災，而台灣也成了AKUT在國外最主要的捐款來源國。

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