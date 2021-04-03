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    台鐵出軌》香港學者捐百萬 港人熱烈響應：撐台灣！

    香港學者沈旭暉發文說，感念台灣政府曾幫助過香港人，且是捍衛民主、自由、法治等理念而值得信任的政府，將捐100萬支援太魯閣號救援專案。（圖取自臉書＿堅離地城：沈旭暉國際生活台 Simon's Glos World）

    香港學者沈旭暉發文說，感念台灣政府曾幫助過香港人，且是捍衛民主、自由、法治等理念而值得信任的政府，將捐100萬支援太魯閣號救援專案。（圖取自臉書＿堅離地城：沈旭暉國際生活台 Simon's Glos World）

    2021/04/03 23:44

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵太魯閣號出軌釀成重大傷亡，港星杜汶澤昨（2）日捐出100萬元援助罹難者家屬。香港國際關係學者沈旭暉今天早上也透過社群網站宣布，感念台灣政府曾幫助過香港人，且是捍衛民主、自由、法治等理念而值得信任的政府，因此將捐100萬元給台灣政府，支援台鐵太魯閣號意外救援專案。

    沈旭暉今天在臉書專頁「堅離地城：沈旭暉國際生活台 Simon's Glos World」發文說，「台鐵在受難日的意外，觸動不少香港人心情。我和一群香港友人正在台灣開設公司，希望構建互相扶持的台港共同體，現遇上特大意外，我希望代表在台公司、以及一直在收費平台支持本人的網友，捐出台幣一百萬，予台灣政府為受難者家屬開設的專案，略盡棉力。」

    沈旭暉繼續說，「期望對台灣具深厚感情的香港人，不論身處世界各地，均可考慮各自的捐款途徑。畢竟，曾幫助過香港人，而值得信任、並捍衛民主、自由、法治等理念的政府，其實唔（不）多，大家心裏明白。」

    不少香港網友表示也想捐款響應，紛紛為台灣祈福，「香港市民可以怎樣捐款給他們或受難者家屬？」、「天祐台灣」、「感謝教授有情有，如有捐款渠道請分享」、「請問想捐款有咩途徑」、「有冇（無）捐款途徑？」、「台灣人加油！香港人撐你地（你們）！」、「十分感謝台灣朋友過去對我們的支持！台灣人有難，我們香港人定必支援，台灣加油！」、「可否分享如何捐款渠道，我們都可以略儘綿力。謝謝。」

    貼文引起熱烈迴響，不到一天，已累積逾1.1萬個讚數。網友紛紛湧入留言致謝，「非常感謝香港人的情誼，台灣人不會忘記」、「謝謝香港人」、「非常感謝，港人的善行點滴在心頭，台灣人感謝你們（台港友好！」。

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