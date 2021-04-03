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    雪中送炭！日網友集氣：台灣有難一定幫

    台鐵太魯閣號408列車昨日發生出軌意外，傷亡慘重。對此，大批日本網友在新聞網站的留言區為台灣祈福打氣。（圖取自臉書＿日本台灣交流協會）

    台鐵太魯閣號408列車昨日發生出軌意外，傷亡慘重。對此，大批日本網友在新聞網站的留言區為台灣祈福打氣。（圖取自臉書＿日本台灣交流協會）

    2021/04/03 17:51

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵太魯閣號408列車昨日發生出軌意外，傷亡慘重。對此，大批日本網友在新聞網站的留言區為台灣祈福打氣。留言紛紛寫道，「如果有捐款活動我一定去捐」、「日本發生狀況時台灣總是在第一時間伸出援手，此次日本要向台灣伸出手」、「只要有日本能做的，一定要迅速去做」。

    日本台灣交流協會今日在臉書發文指出，在日本受到大量關注，因此將日本網友在Yahoo新聞網站的留言集結起來，為台灣打氣。

    日本網友紛紛寫道，「台灣對我們非常友好，日本的朋友們，我們要一起幫忙哦！」、、「日前終於買到找很久的台灣鳳梨。如果有捐款活動我一定去捐。希望狀況不會擴大」、「日本發生狀況時台灣總是在第一時間伸出援手，此次日本要向台灣伸出手。但現在我只能祈願…深切期望能救出來更多人」、「每當在日本發生自然災害時，台灣總是很快在第一時間關心慰問。雖然現階段還不清楚這次意外的全體狀況，但只要有日本能做的，一定要迅速去做」。

    日本網友也為台灣祈福，「台灣是對日很友好的國家，311時為了我們募到很大筆捐款。台灣受傷，身為日本人很心痛。我個人無法幫上什麼忙，只希望狀況不會再擴大」。

    網友們也湧入該貼文向日本網友答謝，「謝謝日本的大家對台灣的關心」、「謝謝日本好鄰居」、「謝謝日本的朋友們，謝謝~」、「台日友誼長存！」、「日本與台灣，總能將心比心彼此獻上誠摯關懷。黑暗處總能看到日本朋友遠遠遞上的燭光，讓人溫暖而感動。永遠銘記，謝謝日台交流協會，謝謝日本的好朋友們！」。

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