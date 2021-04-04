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    台鐵出軌》採驗破碎遺體130塊 加班漏夜比對39家屬DNA

    太魯閣號高速出軌，釀成重大死傷，工程單位拖移事故車廂。（記者塗建榮攝）

    太魯閣號高速出軌，釀成重大死傷，工程單位拖移事故車廂。（記者塗建榮攝）

    2021/04/04 00:07

    〔記者吳政峰／台北報導〕台鐵408次太魯閣號列車2日行經花蓮秀林鄉清水隧道時，遭義祥工業社負責人李義祥駕駛的溜逸工程車撞擊，高速出軌，釀成51死、187傷的重大悲劇，部分遺體支離破碎，難以辨識身分，檢警已採集130組屍塊檢體與39名家屬檢體，現正漏夜比對DNA中，結果最快今日（4日）清晨出爐。

    救難人員緊急採驗了130組屍塊的DNA，同時幫39名心急如焚的家屬採驗檢體，盼能比對出屍塊真實身分，幫助亡者找到回家的路。

    高檢署第一時間以最速件把檢體送往法醫研究所及刑事局，兩單位3日早上7點收到第一波檢體，共計92份罹難者及31位家屬檢體，立刻分進合擊，於實驗室加班緊急分析，已於3日晚上8點全數完成DNA的序列檢驗，接著就要開始進行比對，目前已陸續完成罹難者身分確認。

    第二波的檢體也已經送達，共計罹難者38份及家屬8人，4日0點完成DNA序列檢驗，比對結果預計4日清晨可出爐。兩單位分工合作，漏夜加班，加速檢驗流程。

    而刑事局除了進行DNA比對，資料庫還有指紋建檔，若有斷掌或斷指的屍塊，另會同步加驗指紋，屆時看DNA或是指紋鑑定結果，即可確認死者身分。

    報告預計4日清晨出爐，屆時法醫所及刑事局將會把報告轉呈花蓮地檢署，由檢察官進行最終判斷。

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