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    武漢肺炎》全球確診突破1億3000萬例 逾283萬人病歿

    全球武漢肺炎確診人數已突破1億3千萬人，各國均採取防疫措施防止疫情持續擴大，但部分國家的人民對防疫限制有所不滿，還號召上封抗議，圖為德國民眾群聚抗議的畫面，目前德國已有超過280萬人確診，超過7萬人因疫情喪生。（歐新社）

    全球武漢肺炎確診人數已突破1億3千萬人，各國均採取防疫措施防止疫情持續擴大，但部分國家的人民對防疫限制有所不滿，還號召上封抗議，圖為德國民眾群聚抗議的畫面，目前德國已有超過280萬人確診，超過7萬人因疫情喪生。（歐新社）

    2021/04/03 23:13

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間3日10時（台灣3日晚間6時），全球至少283萬9051人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少1億3016萬8360例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球2日通報新增1萬140人病歿、62萬5046起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（2922死）、美國（895死）與印度（714死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計55萬4103人病故、3060萬9693例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（32萬8206人喪生、1291萬82例確診）、墨西哥（20萬3854人喪生、224萬7357例確診）、印度（16萬4110人喪生、1239萬2260例確診）及英國（12萬6816人喪生、435萬3668例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有251人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（220人）、波士尼亞-赫塞哥維納（206人）、蒙特內哥羅（205人）、比利時（199人）。

    從區域來看，歐洲累計96萬5895死、4439萬7943例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計79萬2351死、2510 萬7991例確診；美國和加拿大共計57萬7110死、3159萬8947例確診。

    亞洲共計27萬4448死、1817萬5795例確診；中東地區共計11萬4899死、659萬6424例確診；非洲共計11萬3351死、425萬3208例確診；大洋洲共計997死、3萬8054例確診。

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