北韓防疫限制太多 各國駐北韓外交官「集體離開」

英國、德國、法國、瑞典駐北韓大使館已經暫時關閉。（圖取自「俄羅斯駐北韓大使館臉書」）

2021/04/02 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情緣故，北韓從去年2月初將邊界封鎖，並切斷與中國和俄羅斯的航空、鐵路運作，以確保可以控制住國內疫情。然而在北韓嚴厲的防疫措施下，各國駐北韓外交官日前「集體離開」北韓，回到各自國家，目前只剩9國大使仍待在北韓。

綜合外媒報導，俄羅斯駐北韓大使館今（1）日在臉書上發文表示，嚴格的防疫措施，讓在北韓的生活極為不便，留在北韓的大使館人員只剩大約290人。目前英國、委內瑞拉、巴西、德國、義大利、奈及利亞、巴基斯坦、波蘭、捷克、瑞典、瑞士和法國已經關閉大使館，並離開當地，而國際人道主義組織的外國人員也都離開了北韓。

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俄羅斯大使館也表示，外國人離開北韓是可以理解的，因為不是每個人都能夠承受嚴格的防疫措施、缺乏的醫療資源，以及生活物品的短缺。不過俄使館表示，「在艱難條件下，仍會留在北韓繼續工作。」

據報導，「人權觀察組織」的資深研究員麗娜（Lina Yoon）表示，「她從去年就有被告知，日常生活用品，像是肥皂、牙膏、電池和食物都缺乏。」他也說，北韓和中國的交易量大幅減少80%，此外去年北韓進口食品和藥物的數量幾乎為零；而嚴重的水災，也破壞了當地的農產品，加劇了糧食飢荒的問題。

據報導，北韓官方表示，基於嚴厲的檢疫措施和旅行限制，該國沒有任何武肺確診案例。不過也有分析師表示，在政府較晚才進行隔離的邊境城市和軍隊中，可能已經有爆發群聚感染。

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