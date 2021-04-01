中國瑞麗大規模封城 被疑疫情嚴峻、切割緬甸屠殺

中國雲南瑞麗封城。（圖擷取自網路）

2021/04/01 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南瑞麗在3月30日突然再傳武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情復發，有多位民眾確診，當天即大規模封城，全市居家隔離及檢疫，31日再宣佈封城時間暫訂1週，由於瑞麗是中國對緬甸貿易最大陸路貿易口岸，人員往來密切，中國大規模封城動作，引發外界疑疫情嚴峻程度超過官方的說法，也懷疑，緬甸疫情更惡化，又值軍政府陷屠殺疑義，封城具有自保切割意味。

綜合媒體報導，據雲南省衛健委消息，3月31日雲南新增6例確診病例，新增無症狀感染者23例，均在瑞麗市。而在3月30日已確診病例15例，無症狀感染者45例，均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。截至目前，確診及無症狀感染者中，有4位緬甸籍。

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瑞麗封城的嚴格措施，引發外界多種揣測，如瑞麗的疫情可能相當嚴峻，超過官方對外的說法；另外，緬甸疫情可能也相當惡化，不過，最近正值軍事動盪中，更有屠殺疑雲，惹得美國等西方各國對其譴責。

中媒報導，瑞麗是中國對緬最大的陸路貿易口岸，2019年出入人員達到1700萬人，出口貿易總額佔中緬貿易額的70%，與緬甸的木姐縣毗鄰，兩岸人員往來頻繁。

而近期以來，緬甸因為軍事動盪，疑被屠殺民眾逾500人，但總體消息模糊不清，據中媒引述緬甸衛生和體育部數據，緬甸新冠病例已經超過14萬人，死亡人數達到3206人，3月30日新增19例確診；確診人數還在不斷增加當中。

疫情使得緬甸窮困的狀態更為惡化，近來再因軍事動盪，使得醫療基礎設施變得不堪重負。

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