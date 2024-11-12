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男乘客突在座位上「激烈抽搐」後斷氣 瑞安航空緊急轉降

歐洲最大廉航「瑞安航空」（Ryanair）。（資料照，路透）

歐洲最大廉航「瑞安航空」（Ryanair）。（資料照，路透）

2024/11/12 19:26

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲最大廉航「瑞安航空」（Ryanair）在本月10日發生一起不幸事件，一名男乘客搭機期間突然身體不適，甚至在座位上出現猛烈抽搐的情況，最後停止呼吸。這起事件讓機上陷入混亂，儘管飛機緊急轉降倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport），並事先派遣醫護人員等候，但男子仍在現場被宣告不治。

綜合外媒報導，事發航班是瑞安航空RK8293，原本預計從阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）飛往英國曼徹斯特（Manchester），卻因為突發醫療狀況，於晚間8點左右轉降斯坦斯特德機場。根據乘客回憶，一名男子出現激烈抽搐、停止呼吸的狀況，讓現場陷入一片混亂，所幸有學過急救訓練的其他乘客將男子搬到走道上，開始進行CPR。

據悉，當場共有2名空服員、3名乘客輪流為男子進行CPR，還搭配「自動體外心臟電擊去顫器」（AED），直到飛機落地後，才將急救工作交由醫護人員接手，然而這名男子依然回天乏術。英格蘭東部救護服務局（EEASH）一名發言人證實，「儘管所有人都盡了最大努力，這名男性已在現場死亡。」

另據報導指出，目前瑞安航空與機場都尚未對外發布任何聲明。

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