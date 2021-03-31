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    報導新疆新聞遭中國打壓 BBC駐北京記者轉派來台

    沙磊曾多次報導中國侵犯新疆人權與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的新聞，雖然在推文中未說明離職原因，但在聲明提到，沙磊寫了一些中國不希望公布於世界的真相，而BBC公司對此感到自豪與驕傲。（歐新社，本報合成）

    沙磊曾多次報導中國侵犯新疆人權與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的新聞，雖然在推文中未說明離職原因，但在聲明提到，沙磊寫了一些中國不希望公布於世界的真相，而BBC公司對此感到自豪與驕傲。（歐新社，本報合成）

    2021/03/31 18:48

    〔即時新聞／綜合報導〕BBC於推特宣布駐中國記者沙磊（John Sudworth），已離開中國並抵達台灣。對此，外交部發言人歐江安則表示，歡迎世界各地的記者來台灣，來享受新聞與言論自由。

    綜合外媒報導，沙磊曾多次報導中國侵犯新疆人權與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的新聞，雖然在推文中未說明離職原因，但在聲明提到，沙磊寫了一些中國不希望公布於世界的真相，而BBC公司對此感到自豪與驕傲。沙磊則將繼續在台灣撰寫關於中國的新聞。

    中國曾一再表示，BBC寫的新聞是虛假的，也否認BBC新聞內文的任何指控，包含新疆再教育營的婦女遭到強姦、性虐待與酷刑。中國更在上個月禁止BBC在中國境內播放，以回應中國駐英國大使館對BBC的批評。

    對此，外交部發言人歐江安表示，「不對個案加以評論」，但歡迎世界各地的記者來台灣，以享受新聞與言論自由；中國外交部發言人華春瑩則表示，沙磊未履行常駐記者離境手續，屬非正常離境，且對離境原因一概不知情。華春瑩再表示，若有證據證明受到威脅則可由中國政府保他萬全。

    相關新聞請見︰

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    2020年1月15日，BBC記者沙磊（見圖，左邊）專訪總統蔡英文。（歐新社）

    2020年1月15日，BBC記者沙磊（見圖，左邊）專訪總統蔡英文。（歐新社）

    BBC於推特宣布駐中國記者沙磊（John Sudworth），已離開中國並抵達台灣。（圖擷取自「BBC News Press Team」推特）

    BBC於推特宣布駐中國記者沙磊（John Sudworth），已離開中國並抵達台灣。（圖擷取自「BBC News Press Team」推特）

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