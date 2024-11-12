首次確認！俄羅斯「亞森級」核潛艦現蹤 日本宗谷海峽偵獲

日本防衛省統合幕僚監部近日偵搜到4艘俄國海軍艦艇通過北海道北方的宗谷海峽（紅圈處）。黃圈處為日俄存在主群爭議的北方四島。（圖翻攝自Goole地圖）

2024/11/12 18:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本與俄羅斯在北方四島（俄稱南千島群島）長年來存在主權爭議，俄方時常派出機艦巡航宣示實際控制權。日本防衛省統合幕僚監部近日偵搜到4艘俄國海軍艦艇，通過北海道北方的宗谷海峽，當中包括號稱俄國最先進的亞森級核動力攻擊潛艦。

統合幕僚監部11日發布報告指出，當天上午8點多（台灣時間11日上午7點多），日本海上自衛隊在北海道最北邊的宗谷岬東北方約莫80公里的位置，發現無畏級（Udaloy-class）驅逐艦、飛彈觀測支援艦、救難艦和號稱俄國最先進的亞森級（Yasen-class）核動力攻擊潛艦共4艘艦艇，通過宗谷海峽向西朝日本海航行。

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這是日本首度確認亞森級核動力潛艦航行，確認到俄軍行動後，日本隨即派出反潛偵察機P-3C升空進行警戒監視。海上自衛隊正好拍攝到該潛艦浮航，防衛省正在分析其浮航原因。

統合幕僚監部今天（12日）發布另則報告指出，11日下午4點多（台灣時間11日下午3點多），海上自衛隊在長崎縣對馬島以東約60公里海域，發現一艘俄海軍維什尼亞級（Vishnya-class）情報蒐集艦，該艦通過對馬海峽向南航行，之後航向東海，海上自衛隊派出P-1海上巡邏機進行警戒監視。

11日上午，俄羅斯無畏級驅逐艦、飛彈觀測支援艦、救難艦和亞森級核動力攻擊潛艦通過宗谷海峽。（圖翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

11日下午，俄羅斯維什尼亞級情報蒐集艦通過對馬海峽。（圖翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

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