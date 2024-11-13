為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普命雷克里夫掌CIA 曾任美國家情報首長

    川普任命前國家情報首長雷克里夫擔任美國中央調查局（CIA）局長。（路透）

    川普任命前國家情報首長雷克里夫擔任美國中央調查局（CIA）局長。（路透）

    2024/11/13 08:47

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普持續公布內閣人事，川普12日在社群媒體「Truth Social」發文表示，他將任命前國家情報首長雷克里夫（John Ratcliffe）擔任美國中央調查局（CIA）局長。

    綜合外媒報導，川普透過聲明指出，雷克里夫從揭露希拉蕊（Hillary Clinton）與俄羅斯有關的「電郵門」事件，到他在美國外國情報監控法院（FISC）上揭露聯邦調查局（FBI）侵犯公民自由的行為，「他一直是一名向美國公眾訴說真相、保持誠實的勇士」。

    雷克里夫從2020年5月下旬起擔任美國國家情報首長，直至2021年1月川普卸任為止，並在川普2024年競選期間提供國安相關建議。

    雷克里夫2020年被提名為國家情報首長時，當時所有民主黨參議員都投票反對提名雷克里夫，理由是他缺乏情報工作相關經驗，不過當時參議院以共和黨為多數，雷克里夫仍順利上任。共和黨預計將掌控美國國會，加上雷克里夫已有數個月的國安情報經驗，此次預計將會順利上任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播