川普命雷克里夫掌CIA 曾任美國家情報首長

川普任命前國家情報首長雷克里夫擔任美國中央調查局（CIA）局長。（路透）

2024/11/13 08:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普持續公布內閣人事，川普12日在社群媒體「Truth Social」發文表示，他將任命前國家情報首長雷克里夫（John Ratcliffe）擔任美國中央調查局（CIA）局長。

綜合外媒報導，川普透過聲明指出，雷克里夫從揭露希拉蕊（Hillary Clinton）與俄羅斯有關的「電郵門」事件，到他在美國外國情報監控法院（FISC）上揭露聯邦調查局（FBI）侵犯公民自由的行為，「他一直是一名向美國公眾訴說真相、保持誠實的勇士」。

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雷克里夫從2020年5月下旬起擔任美國國家情報首長，直至2021年1月川普卸任為止，並在川普2024年競選期間提供國安相關建議。

雷克里夫2020年被提名為國家情報首長時，當時所有民主黨參議員都投票反對提名雷克里夫，理由是他缺乏情報工作相關經驗，不過當時參議院以共和黨為多數，雷克里夫仍順利上任。共和黨預計將掌控美國國會，加上雷克里夫已有數個月的國安情報經驗，此次預計將會順利上任。

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