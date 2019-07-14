第9人辭職 川普內閣替換率勝5前朝

2019-07-14

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國勞工部長阿科斯達（Alexander Acosta）因涉及十二年前富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的爭議性秘密認罪協議案，不敵輿論壓力，十二日在總統川普的陪同下，於白宮草坪宣布辭職，成為川普任內第九位走人的內閣首長。時代雜誌（Time）網路版指出，川普已超越雷根、柯林頓、歐巴馬以及兩名布希總統，成為內閣首長替換率最高的總統，且還不包括據傳將離職的能源部長裴利。

勞工部長涉輕縱富豪閃辭

阿科斯達表示，他的辭職將在七天後生效，他認為不應讓艾普斯坦案使總統的施政及他的工作蒙上陰影，因此做出該決定。川普說，「我討厭看到此事發生」，他沒有要求阿科斯達離職，但保守派人士力圖他去職。

六十六歲的金融家艾普斯坦，○八年與邁阿密檢方針對一起至少涉及四十名未成年少女的性侵調查案，秘密達成不起訴協議，該協議讓他免遭聯邦控罪，但他須對州級指控認罪，前者恐讓他終身監禁，而後者則僅服刑十三個月，同時每週六天可離開監獄到辦公室工作。當時主導該協議的就是時任邁阿密最高聯邦檢察官阿科斯達。紐約聯邦檢察官本週對艾普斯坦提出類似指控，致使○八年的協議重被檢視。

時代雜誌指出，在阿科斯達之前走人的內閣首長包括︰衛生部長普萊斯、國務卿提勒森、退伍軍人事務部長舒爾金、司法部長塞森斯、國防部長馬提斯、內政部長辛克、國土安全部長尼爾森以及她的前任凱利。凱利後成為白宮幕僚長，但最後也離職。

相較之下，雷根第一任期有六名內閣首長離職，老布希八人、柯林頓四人、布希兩人，歐巴馬三人。川普內閣共有十五名首長職，有三名閣員是因濫用公帑醜聞而去職，其他則是因與川普意見不合而離職，如提勒森說川普是「白痴」。

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