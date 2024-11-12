涉購買古柯鹼、搖頭丸 日本奧林巴斯前CEO考夫曼法辦

日本精密光學儀器製造商奧林巴斯前社長兼執行長考夫曼。（資料照，路透）

2024/11/12 16:50

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本精密光學儀器製造商奧林巴斯（Olympus Corp.）前社長兼執行長考夫曼（Stefan Kaufmann），上月28日因被指控購買非法藥品而辭職，奧林巴斯股價更一度暴跌逾7%。東京都警視廳今（12日）證實，考夫曼涉嫌在知情的狀況下多次收受毒品，已將他送至檢方偵辦。

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綜合日媒報導，考夫曼被指控於2022年9月至2023年2月間，多次接受古柯鹼、搖頭丸（MDMA）等毒品，而這些毒品則由一名44歲、自稱攝影師的金子高明提供。對此，收到檢舉的東京都警視廳，曾在今年6月對考夫曼住家進行搜索，但當時並未發現任何毒品或非法藥物。

然而，根據金子高明寄送給奧林巴斯公司的信件內容，加上考夫曼在面對警視廳調查時承認了相關指控，警方懷疑考夫曼確實曾收受毒品，因此在11月12日以涉嫌違反麻藥特例法為由，移交檢方進行進一步調查。

報導指出，奧林巴斯公司上月接獲外部線報後，就立即諮詢外部律師以確認事實，並向執法機構報告，最後公司董事會一致要求考夫曼辭職。另外，由於這起案件引發各界廣泛關注，奧林巴斯公司強調將積極配合調查，並對社會造成的影響深表歉意。

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