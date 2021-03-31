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    出現6例本土確診 雲南瑞麗全市隔離管制

    中國武肺昨增本土確診6例，境外移入5例。醫護人員位於中國雲南瑞麗市某家旅館做武肺篩檢與採集樣本。（路透）

    中國武肺昨增本土確診6例，境外移入5例。醫護人員位於中國雲南瑞麗市某家旅館做武肺篩檢與採集樣本。（路透）

    2021/03/31 15:13

    〔中央社〕中國雲南省30日通報6例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診病例，距離中國上一次出現本土確診僅半個月，當地昨天晚間開始嚴格管制交通，並要求全市市民核酸檢測，及自主隔離一週。

    中國30日報告新增確診病例11例，其中境外移入病例5例，6例本土病例在雲南省瑞麗市，另外當天新增無症狀感染者8例，其中本土3例也都在雲南瑞麗。

    香港01報導，瑞麗市自昨天晚間10時起，管制離開該市的車輛、人員，原則上不進不出；確需離開瑞麗的人員須持72小時以內核酸檢測陰性報告。

    瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部今天發出通告表示，今天上午8時起，全面部署市區全員核酸檢測，確保不漏一人，檢測費用由政府承擔。

    此外，瑞麗市市區所有居民須居家隔離一週，無特殊原因不得外出。居家隔離期間，每戶居民證明可安排1名人員外出採購生活物品。除超市，藥店，農貿市場外，其他經營場所一律停業。

    目前瑞麗市已全面強化邊境管控，全市邊境一線共設置封控點506個。

    據雲南省衛健委，瑞麗市29日對重點人群進行常規核酸檢測時發現1人核酸陽性，隨後發現8人核酸檢測結果陽性。目前其他人員的排查工作仍在進行中。截至30 日24時，雲南省現有確診病例9例，無症狀感染者22例，都在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。

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