BBC記者離開中國來台灣 FCCC：他擔心自身及家人安全

BBC宣布原駐中國記者沙磊（圖左），已離開中國並轉派駐台灣。駐華外國記者協會（FCCC）今日發表聲明，表示沙磊因為擔心自身以及家人的人身安全才離開中國。圖為2020年1月15日，BBC記者沙磊專訪總統蔡英文。（歐新社）

2021/03/31 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕BBC宣布原駐中國記者沙磊（John Sudworth），已離開中國並轉派駐台灣。駐華外國記者協會（FCCC）今日發表聲明，表示沙磊因為擔心自身以及家人的人身安全才離開中國。

FCCC今日在推特發表聲明，對沙磊離開中國一事感到難過和擔心。聲明指出，中國官媒和官員過去幾個月對沙磊和其同事進行大量的騷擾與恐嚇，阻礙外國駐中國記者的工作，並讓他們中國新聞助理承受偌大壓力。

請繼續往下閱讀...

像是中共支持的《環球時報》就將沙磊的報導定義為「有偏見的報導」，包括武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）起源、新疆棉花事件，《環球時報》批評沙磊近年來參與了BBC許多攻擊中國、「臭名昭彰」的報導。

聲明並指出，外國記者簽證在中國通常有12個月的期限，但沙磊過去2年只能拿到1至6個月不等的短期簽證，讓他的工作產生不確定性。而當局針對沙磊種種手段，似乎是要報復他對於新疆以及武漢肺炎作出的報導。

另外，聲明提到，沙磊的妻子愛爾蘭廣播公司（RTE）駐中國記者莫瑞（Yvonne Murray）也已經離開中國。據外媒報導，這對夫妻擁有3個年幼的孩子，過去9年來一直住在中國。

聲明最後提到，2020年至少有18名駐中國記者被驅逐，FCCC呼籲中國不要阻礙外國記者的報導，並停止對個別記者及外國媒體的人身攻擊。

FCCC Statement on Journalist Departures, March 31, 2021 pic.twitter.com/R5t67nlOyW — Foreign Correspondents' Club of China （@fccchina） March 31, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法