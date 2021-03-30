指控美捏造新疆問題 華春瑩沒證據反要外媒去調查

中方指控美國製造所為新疆問題，拿不出具體證據反要外媒對美國進行調查報導。（路透檔案照）

2021/03/30 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕新疆棉風暴近日吵得沸沸揚揚，中國外交部上週五（26日）在例行記者會上播放美前陸軍上校威爾克森 （Lawrence Wilkerson）稱新疆問題是美國從內部搗亂的影片。對此中外交部發言人華春瑩今天（30日）表示歡迎外媒對美國作調查報導。

根據中官媒《新華網》報導，華春瑩上週五在例行記者會上播放一段美前國務卿鮑爾（Colin Powell）辦公室主任、前陸軍上校威爾克森於2018年8月在「羅恩保羅和平暨繁榮研究所」（Ron Paul Institute for Peace and Prosperity）的談話。

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華春瑩當天聲稱威爾克森在影片中親口承認，所謂新疆問題其實是美國企圖在內部搞亂、遏制中國的陰謀，「事實已經一再證明，新疆問題絕不是民族、宗教、人權問題，而是反分裂、反暴恐、反干涉的問題。」

對此，今天有外媒記者質疑中方有什麼證據能證明美方在新疆製造動亂，華春瑩回應再指威爾克森當年已親口承認美國在新疆有製造動亂的動機，「那麼他們到底有沒有這麼做？我想這個問題最好交給美方來回答。」最後她還酸外媒，「我覺得你們很擅長做調查研究，歡迎你們對這個事情做一個跟蹤的、連續的調查報導」。

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