中國抵制H&M背後是官方策動？華春瑩：14億人有自己的腦袋

對於外媒質疑抵制行為背後是否是中國政府策動，中國外交部發言人華春瑩（見圖）今（30）日怒氣沖沖地回應，指稱「中國14億人民有自己的腦袋」表達想法。（路透資料照）

2021/03/30 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕歐美等西方國家針對新疆維吾爾族人權議題制裁中國，H&M等國際知名品牌也因拒用新疆棉花，引發中國共青團中央帶頭發動抵制。外媒質疑抵制行動背後是否有官方介入，中國外交部發言人華春瑩今（30）日口氣嚴厲地說，「中國14億人民有自己的腦袋表達想法」，稱這是對中國存在的「嚴重誤解和偏見」。

華春瑩今日主持例行記者會。有外媒記者提問，近日中國人對H&M的憤怒似乎有所消退，是否意味著中國政府在這一問題上態度有所變化？對此，華春瑩不滿駁斥，「我認為你提這個問題，包括前幾天你們的一些同事提出類似的問題，其實是對中國存在的嚴重的誤解和偏見。你們認為網上有網民表達了對某一件事情的憤怒，包括新疆棉花這個事情對H&M事情表達了憤怒，你們就認為是中國政府要求的」。

請繼續往下閱讀...

華春瑩說，「中國有14億人民，每個人都有自己的腦袋、自己的思想」，每個人也都有在網上表達自己想法和感受的權利，「不能一看到網上有一些你不喜歡、不願意聽到的言論，就認為是中國政府要求的、指使的」。

「這是對中國存在的嚴重誤解和偏見。」華春瑩也強調，這個事情的是非曲直非常清楚，「中國人民、中國消費者有權利做出自己的選擇」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法