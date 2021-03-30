為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國抵制H&M背後是官方策動？華春瑩：14億人有自己的腦袋

    對於外媒質疑抵制行為背後是否是中國政府策動，中國外交部發言人華春瑩（見圖）今（30）日怒氣沖沖地回應，指稱「中國14億人民有自己的腦袋」表達想法。（路透資料照）

    對於外媒質疑抵制行為背後是否是中國政府策動，中國外交部發言人華春瑩（見圖）今（30）日怒氣沖沖地回應，指稱「中國14億人民有自己的腦袋」表達想法。（路透資料照）

    2021/03/30 19:02

    〔即時新聞／綜合報導〕歐美等西方國家針對新疆維吾爾族人權議題制裁中國，H&M等國際知名品牌也因拒用新疆棉花，引發中國共青團中央帶頭發動抵制。外媒質疑抵制行動背後是否有官方介入，中國外交部發言人華春瑩今（30）日口氣嚴厲地說，「中國14億人民有自己的腦袋表達想法」，稱這是對中國存在的「嚴重誤解和偏見」。

    華春瑩今日主持例行記者會。有外媒記者提問，近日中國人對H&M的憤怒似乎有所消退，是否意味著中國政府在這一問題上態度有所變化？對此，華春瑩不滿駁斥，「我認為你提這個問題，包括前幾天你們的一些同事提出類似的問題，其實是對中國存在的嚴重的誤解和偏見。你們認為網上有網民表達了對某一件事情的憤怒，包括新疆棉花這個事情對H&M事情表達了憤怒，你們就認為是中國政府要求的」。

    華春瑩說，「中國有14億人民，每個人都有自己的腦袋、自己的思想」，每個人也都有在網上表達自己想法和感受的權利，「不能一看到網上有一些你不喜歡、不願意聽到的言論，就認為是中國政府要求的、指使的」。

    「這是對中國存在的嚴重誤解和偏見。」華春瑩也強調，這個事情的是非曲直非常清楚，「中國人民、中國消費者有權利做出自己的選擇」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    官方煽動小粉紅抵制被抓包？ 趙立堅怒回：其心何其毒也！
    2021/03/29 22:41

    官方煽動小粉紅抵制被抓包？ 趙立堅怒回：其心何其毒也！
    中國網友氣炸！ 亞馬遜爆封殺「新疆棉」 相關商品全下架
    2021/03/27 19:50

    中國網友氣炸！ 亞馬遜爆封殺「新疆棉」 相關商品全下架

    2021房市話題升溫　大台中熱度不減
    為了新疆棉跪下！波特王嘆「配合中共做選擇」：不值得同情
    2021/03/27 16:21

    為了新疆棉跪下！波特王嘆「配合中共做選擇」：不值得同情
    沒代言人IKEA躲首波抵制 仍難逃中國小粉紅出征
    2021/03/27 15:42

    沒代言人IKEA躲首波抵制 仍難逃中國小粉紅出征

    Open Studio數位影音新勢力
    BCI捲新疆棉風波 上海代表處自己跳出來：堅定支持中國
    2021/03/26 23:55

    BCI捲新疆棉風波 上海代表處自己跳出來：堅定支持中國
    拒新疆棉遭中國反抵制報復 他們聲援良心品牌
    2021/03/26 12:25

    拒新疆棉遭中國反抵制報復 他們聲援良心品牌
    國際今日熱門
    聯合國疾呼外界捐款 救援敘利亞需要2854億元資金
    2021/03/30 10:20

    聯合國疾呼外界捐款 救援敘利亞需要2854億元資金

    「戰狼」不用華為挨轟！憤怒粉絲反揪出一票小粉紅全用哀鳳
    2021/03/30 00:21

    「戰狼」不用華為挨轟！憤怒粉絲反揪出一票小粉紅全用哀鳳

    這是表揚！ 成中國報復性制裁目標 美官員：讓人受寵若驚
    2021/03/29 19:39

    這是表揚！ 成中國報復性制裁目標 美官員：讓人受寵若驚

    謠言終結站》新加坡路邊設裝置處罰低頭族？ 查核中心：假的！
    2021/03/29 19:22

    謠言終結站》新加坡路邊設裝置處罰低頭族？ 查核中心：假的！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播