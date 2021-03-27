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    中國向全球品牌開戰 美國：國際社會應反對

    中國新疆遭到歐美各國制裁後，北京開始抵制指控新疆棉花產業壓榨勞動力的國際品牌。（彭博）

    中國新疆遭到歐美各國制裁後，北京開始抵制指控新疆棉花產業壓榨勞動力的國際品牌。（彭博）

    2021/03/27 08:29

    〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆遭到歐美各國制裁後，北京開始抵制指控新疆棉花產業壓榨勞動力的國際品牌，包括瑞典H&M、德國Adidas和美國Nike等全球品牌都被中國抵制。白宮表示，國際社會應反對中國以私人企業依賴其市場作為武器的行動，以及扼殺言論自由和阻礙商業道德行為。

    白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）26日在例行記者會上表示，美方密切關注新疆議題，已經採取強有力行動，防止中國以恐怖侵犯人權的行為從新疆獲利，並停止進口中國透過強迫勞動製成的產品。

    莎琪強調，美國與各地消費者都應該知道所購買的商品，不是透過強迫勞動製造的，許多企業正在捍衛消費者的權利。莎琪說，「國際社會應反對中國以私人企業依賴其市場做為武器，扼殺言論自由與阻礙商業道德的作法。」

    美國國務院發言人副發言人波特（Jalina Porter）26日指出，美國譴責中國政府主導的社交媒體運動，以及對包括美國、歐洲和日本企業的抵制行動，這些企業因為反對迫勞動而不使用新疆棉花。

    波特說，美方讚揚遵守美國法律的企業，確保商品不是透過強迫勞動而產製，美方將繼續鼓勵企業和組織遵守聯合國和經濟合作組織（OECD）所制定的「工商企業與人權指導原則」和「經合組織跨國企業指南」。

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