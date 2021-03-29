收賄還傳亂倫性侵姪女、包養空姐 中共貪官被開除黨籍

江西省人大常委會原副主任史文清。（圖翻攝自網路）

2021/03/29 14:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕中共中紀委官網3月28日公佈，江西省人大常委會原副主任史文清被開除黨籍，取消待遇。他被指品行惡劣，膽大妄為，搞政治攀附，家風敗壞，大搞家族式腐敗等。史文清去年曾被多名企業家實名舉報有「亂倫性癖好」，多次性侵親侄女，包養多名情婦。

中共中紀委在通報中稱，史文清「品行惡劣，膽大妄為，搞政治攀附，處心積慮對抗審查；公款報銷應由個人支付的費用，違規收受禮金；違規選拔任用幹部，不如實報告個人有關事項；違規干預和插手市場經濟活動和執紀執法活動，腐化墮落，家風敗壞，大搞家族式腐敗；把公權力當成謀利工具，大搞權錢交易，利用職務便利在企業經營、刑事案件處理、融資貸款等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物」。

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綜合中媒報導，66歲的史文清曾擔任全國人大副委員長布赫的秘書、哈爾濱副市長、黑龍江省長助理、江西副省長、贛州市委書記、江西省人大常委會副主任，官運算是相當亨通。史文清先前就被外界懷疑涉貪，2007到2013年間，史文清被爆出涉入中國全國政協副主席蘇榮之子的貪污案。

除斂財外，史文清去年還被實名舉報有「亂倫性癖好」，他在任職哈爾濱時曾性侵其胞兄的兩名女兒。他有多名情婦，其中包括妻子的兩名親侄女姊妹，私生子也有多名。此外，他還包養數名空姐。當時史文清反駁相關指控是誹謗造謠。

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