「美女副市長」年年升官 被曝睡了40多名官員、其中17人是長官

美女副市長姜保紅。（圖擷取自微博畫面）

2021/03/18 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日連續爆發女貪官陷在「權色交易」之中，根據中媒追蹤，其中甘肅省武威市原副市長姜保紅為求升官，一再「貢獻肉體」，前後跟40多名官員「發生性關係」，其中有17人是領導級；姜保紅已在去年遭法院判刑12年。

綜合媒體報導，姜保紅被是稱是「美女副市長」，幾乎是年年升官，被形容「火箭式升官」，是中共紀監委「認證」「搞權色交易」，在調查的過程中，她不止收賄大筆金錢，且靠著肉體上位，而其中，一再提拔她的是武威市前委書記火榮貴，兩人是地下情人關係，最後，火榮貴的職位也同步被除。

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中共女官員涉貪也頗多，但近來連續爆發，不止是跟男上級官員發生關係，連與她交涉的商人也不放過，2020年底才被判刑10年的前上海市經信委金英麗，被查出收賄逾500萬人民幣（下同，約2150萬元台幣），且疑被房產富商們「包養」，她不認收賄，解釋金錢來源是「男朋友給的租房費、流產補償費」等。

今年2月，湖南省石門縣招商促進事務中心原黨組書記、主任李小瓊也遭查辦，除了收賄、插手市場經濟之外謀私利、違法吸金之外，還「長期與他人保持不正當性關係」。

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