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    中國貪官被抄家 遭查封2714棟房子、數百億家產

    中國貪官再被扒出貪瀆細節。（圖擷取自網路）

    中國貪官再被扒出貪瀆細節。（圖擷取自網路）

    2021/03/29 09:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中國貪官百百種，中共官媒近日披露，前遼寧省大連市金州新區管委會原黨工委書記、管委會主任徐長元，一人當官，全家「雞犬升天」，隨著他的升官，家族資產同步膨脹，被稱為「莊河市第一家族」，直到案發遭判刑，全家一起進牢房，總真被查封、凍結的資產包括房產2700多套，土地43宗，註冊企業46家，車輛142台……，達到百億人民幣之多。

    中媒在本月27日曝光這起貪凟案始末，徐長元是從基層員工做起，隨著官位一路上升，他的4位弟弟跟著他吃香喝辣，家族企業大肆在他主要工作莊河、瓦房店、長興島、金州等地發展。成立「長波集團」，下轄多家公司，從物流、房產、典當到建材市場等，無所不包。

    最早發展的資金就是徐長元貪凟所得，再以他的權力為槓桿，展開家族大肆斂財之旅，連他手上金錢也都交到家族企業帳中，共同運用，光是在大連市甘井子區一個拆遷項目中，以徐長元的權力干預，徐氏兄弟「空手套白狼」，僅憑一紙合同，就從甘井子區政府賺取了5.87億元人民幣（約25.241億台幣）。

    放高利貸、詐騙、包賭、暴力討債…無所不來，旗下物流1司機欠錢，被斬斷左小指，只能抵1萬元，還要接著開車，司機吞苦，不敢報警繼續工作，還大開賭場，旗下汽車銷售公司內，長期停放警車，以「震懾」想要報警的民眾。

    大連市開發長興島，2008年徐長元兼任長興島臨港工業區管委會主任、黨工委書記，透過弟弟找商人當「白手套」，開發當地房地產，再加上招商引資的獎勵，挪用公款轉手進到徐家口袋。要拆舊屋，直接炮製假租屋合同，虛報高額賠償，光是在甘井子區的拆遷補償款5.87億元（約25.241億台幣）。

    情勢有點不妙，徐長元在2015年年滿60歲就快速辦理退休，轉進家族長波集團任決策委員會主任，直接領導集團經營管理，而更在前1年就選擇性的退回部分賄款，但是，到2018年仍然被立案調查，2020年整個家族都被涉黑、涉貪判刑，財產被沒收。

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