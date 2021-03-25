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    扯！英女買1串香蕉竟要6萬多元 走路1小時才拿到退款

    巴恩斯於往馬莎百貨使用Apple Pay買一串香蕉，竟被收取高達1602英鎊（新台幣歐約62752元）。示意圖，與當事人無關。（資料照）

    巴恩斯於往馬莎百貨使用Apple Pay買一串香蕉，竟被收取高達1602英鎊（新台幣歐約62752元）。示意圖，與當事人無關。（資料照）

    2021/03/25 12:41

    〔即時新聞／綜合報導〕英國近日一位28歲女子使用行動支付「Apple Pay」購買一串香蕉，結帳時看了發票明細，她驚覺竟被收取高達1602英鎊（新台幣歐約62752元），據知，一串香蕉原價僅1英鎊；未料屋漏偏逢連夜雨，她向店員反應、幫忙處理，但店內唯一的收銀機故障無法使用，她又花費45分鐘走路到另外一家分店，才將這筆超額收費討回來。

    根據英國《每日郵報》報導，巴恩斯（Cymbre Barnes）近日前往馬莎百貨（Marks and Spencer）買一串香蕉，她提及「上班前比較趕時間，使用Apple Pay付錢比較快」，然發票印出來後，她仔細一看這張發票明細總共1602英鎊，據知，1串香蕉原價為1英鎊，價格為原價1000倍以上。

    報導提到，巴恩斯拿著發票尋求店員協助，但因為該店唯一的收銀機壞了，需花費數天維修。巴恩斯透露，「我花費45分鐘走路前往另外一家馬莎百貨分店」，終於將這筆錯誤收費討回來。

    瑪莎百貨言人表示，「此為單獨付款錯誤個案，已向巴恩斯道歉並提供賠償」。

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