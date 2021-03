扯！英女買1串香蕉竟要6萬多元 走路1小時才拿到退款

2021/03/25 12:41

〔即時新聞/綜合報導〕英國近日一位28歲女子使用行動支付「Apple Pay」購買一串香蕉,結帳時看了發票明細,她驚覺竟被收取高達1602英鎊(新台幣歐約62752元),據知,一串香蕉原價僅1英鎊;未料屋漏偏逢連夜雨,她向店員反應、幫忙處理,但店內唯一的收銀機故障無法使用,她又花費45分鐘走路到另外一家分店,才將這筆超額收費討回來。

根據英國《每日郵報》報導,巴恩斯(Cymbre Barnes)近日前往馬莎百貨(Marks and Spencer)買一串香蕉,她提及「上班前比較趕時間,使用Apple Pay付錢比較快」,然發票印出來後,她仔細一看這張發票明細總共1602英鎊,據知,1串香蕉原價為1英鎊,價格為原價1000倍以上。

請繼續往下閱讀...

報導提到,巴恩斯拿著發票尋求店員協助,但因為該店唯一的收銀機壞了,需花費數天維修。巴恩斯透露,「我花費45分鐘走路前往另外一家馬莎百貨分店」,終於將這筆錯誤收費討回來。

瑪莎百貨言人表示,「此為單獨付款錯誤個案,已向巴恩斯道歉並提供賠償」。

Cymbre Barnes Biography Cymbre Barnes Wiki



- Cymbre Barnes was charged more than 1000 times the value of a £ 1 wad of bananas when she paid for self-service at Greenwich Marks and Spencer. #ApplePay #bananashttps://t.co/gP3To0WfQq pic.twitter.com/d1bzPtXjBQ