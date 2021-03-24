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    路透：緬甸部分被捕示威者今獲釋 尚不清楚確切人數

    根據《路透》報導，緬甸軍方今天（24日）上午釋放了數百名先前遭逮捕的示威者，圖為獲釋緬甸人民。（路透）

    根據《路透》報導，緬甸軍方今天（24日）上午釋放了數百名先前遭逮捕的示威者，圖為獲釋緬甸人民。（路透）

    2021/03/24 16:18

    〔即時新聞／綜合報導〕根據《路透》報導，緬甸軍方今天（24日）上午釋放了數百名先前遭逮捕的示威者，有目擊者稱，載滿示威者的巴士從仰光永盛（Insein）監獄駛出，其中還包含了律師，不過，由於緬甸軍方發言人並未回應，所以現在尚無法釐清究竟有多少示威者獲釋。

    據《路透》報導，當地一名法律諮詢小組成員透露，今天早上約有15輛巴士駛出監獄，「所有釋放的人都是因為抗爭而被逮捕的，包含夜間被捕的人，或是出外購買東西而遭拘留的人」。

    《路透》指出，緬甸政治受難者救援聯盟（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP）統計，緬甸2月1日軍事政變迄今，至少2000人被捕，然而就在緬甸軍方釋放示威者之際，仰光其實正在進行無聲罷工（silent strike）。

    當地抗議人士諾貝昂（Nobel Aung）對《路透》說，「就這一天，大家不出門、不開店、不工作，全部都關掉」，另外有人則透露，就連平常會出來的肉販與菜販也沒有上街，路上不再有汽車的吵雜聲，只剩鳥叫而已。

    而緬甸之所以進行無聲罷工，是因為近日緬甸傳出有一位7歲無辜小女孩在家中遭軍方射殺，報導提及，緬甸軍方原本是要射她父親，不過卻意外波及坐在父親大腿上的她，儘管緊急送醫治療，但仍回天乏術，而她19歲的哥哥則遭到逮捕。

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