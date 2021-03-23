緬人在日發聲 籲日本政府、國際社會介入緬甸危機

在日緬甸意見領袖喬梭（圖右）、胡特（圖左）今日在記者會上呼籲國際社會，尤其是日本政府繼續施壓緬甸軍政府。（路透）

2021/03/23 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍閥自上月發動政變至今，死亡人數上升至最少261人，雖然西方國家近來對緬甸軍政府的特定對象施以制裁，然而，數位在日緬甸意見領袖今日開記者會表示，各界還是要繼續施壓緬甸軍政府，尤其是日本。

據《路透》報導，日本是緬甸的主要金援者，而日、緬長久以來在經濟、商業領域也有很深的聯繫。一位日本政府官員上週便表示，自緬甸軍閥發動政變以來，日本政府正密切關注緬甸的事態發展，並且會考慮如何因應。

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然而，日本的「緬甸公民聯盟協會」（Union of Myanmar Citizens Association）董事會主席喬梭（Kyaw Kyaw Soe）今日在東京的一場記者會上大力呼籲東京當局運用其影響力，直接與緬甸軍閥溝通。喬梭表示：「我認為日本政府在外交、經濟、政治上對緬甸擁有某種影響力，國際社會必須挺身而出，阻止緬甸境內的殺戮，不僅僅是做出評論、發布聲明而已。」

日本「緬甸羅興亞人協會」（Burmese Rohingya Association）主席胡特（Zaw Min Htut）在記者會上也表示，任何人都不應在任何形式上承認緬甸軍政府，而目前各界對緬甸軍政府的制裁微不足道：「至少聯合國安全理事會（United Nations Security Council）應該對緬甸軍政府施以武器禁運。」並且指出，現在的緬甸軍政府和2017年屠殺羅興亞人的是同一批人，而「4年之後，他們（緬甸軍閥）在仰光（Yangon）、曼德勒（Mandalay）、麥克蒂拉（Meiktila），在全國各地做著同樣的事。」

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