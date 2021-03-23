憂遭緬甸境內戰火波及 泰國軍方教邊境學童臥倒

泰國政府擔憂緬甸境內若起軍事衝突會波及泰國境內，因此除對邊境學童進行軍事訓練，也做好規劃，迎接可能到來的難民潮。圖為一位泰國士兵在泰緬邊境巡邏的情景。（路透）

2021/03/23 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕由於許多緬甸少數民族武裝團體活躍在泰緬邊境，而這些反政府軍與緬甸軍方的衝突由來已久，泰國政府擔憂雙方若起軍事衝突，戰火會波及泰國境內，因此除對邊境學童進行躲避戰火的軍事訓練，也做好規劃，迎接可能到來的難民潮。

據《路透》報導，泰國湄宏順府（Mae Hong Son）位處泰國西北，緊鄰緬甸，為預防緬甸邊境戰火波及，一批身著軍裝、頭戴貝雷帽的教官在上週末指導湄宏順府當地國小學童進行疏散演習，內容包括如何臥倒、匍匐前進、尋找掩護等等。而為了迎接從緬甸湧入的難民潮，泰國政府也規劃在西北城市美索（Mae Sot）安置超過4萬3000名緬甸難民。

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緬甸軍閥曾表示他們會遵守停火協議，但因緬甸軍方與緬甸少數民族反抗軍長久以來衝突不斷，外界仍對軍政府是否會遵守與反抗軍的停火協議抱持疑慮。目前有20幾個緬甸少數民族武裝團體活躍在泰、緬邊境，其中頗具實力的「克倫民族聯盟」（The Karen National Union）已挑明立場，宣誓反對緬甸軍政府。

緬甸西部的若開邦（Rakhine）在政變之後局勢相對平靜，但當地數十個公民團體也同聲譴責緬甸軍政府。《路透》分析，這是緬甸少數族裔團結起來對抗緬甸軍方的徵兆。

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