越南史上首次 現任總理將被提名為國家主席

越南第14屆國會第11次會議今天開幕，現任總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）將被提名為國家主席候選人。（中央社）

2021/03/24 14:52

〔中央社〕越南第14屆國會第11次會議今天開幕，現任總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）將被提名為國家主席候選人。這是越南史上首次有現任總理被提名為國家主席。

綜合越南媒體報導，越南第14屆國會第11次會議今天開幕，一連12天的會議將選出國家主席、總理、國會主席等25個主要領導職務，會議預計於4月8日閉幕。

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越南國會秘書長阮幸福（Nguyen Hanh Phuc）昨天表示，目前已確定，現年66歲的阮春福將被提名為國家主席候選人。至於其他主要領導職務的候選人，阮幸福並未進一步說明。

越南國家主席是越南在內政和外交事務的最高代表，也是越南人民軍名義上的最高統帥。

12天會議的重要議程包括，4月1日將透過不記名投票允許現任國家主席阮富仲（Nguyen Phu Trong）卸任，越南國會常委會之後將向國會遞交國家主席提名人選。

新的國家主席將在4月2日宣誓就職。同天，越南國會將舉行不記名投票允許阮春福卸下總理職務，新選出的國家主席之後將向國會遞交總理的提名人選，新任總理預計在4月5日宣誓就職。

這次會議也將討論2016年至2021年期間已完成的工作和應解決的問題，並選出新一屆政府領導職務。

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