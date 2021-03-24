為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    越南史上首次 現任總理將被提名為國家主席

    越南第14屆國會第11次會議今天開幕，現任總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）將被提名為國家主席候選人。（中央社）

    越南第14屆國會第11次會議今天開幕，現任總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）將被提名為國家主席候選人。（中央社）

    2021/03/24 14:52

    〔中央社〕越南第14屆國會第11次會議今天開幕，現任總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）將被提名為國家主席候選人。這是越南史上首次有現任總理被提名為國家主席。

    綜合越南媒體報導，越南第14屆國會第11次會議今天開幕，一連12天的會議將選出國家主席、總理、國會主席等25個主要領導職務，會議預計於4月8日閉幕。

    越南國會秘書長阮幸福（Nguyen Hanh Phuc）昨天表示，目前已確定，現年66歲的阮春福將被提名為國家主席候選人。至於其他主要領導職務的候選人，阮幸福並未進一步說明。

    越南國家主席是越南在內政和外交事務的最高代表，也是越南人民軍名義上的最高統帥。

    12天會議的重要議程包括，4月1日將透過不記名投票允許現任國家主席阮富仲（Nguyen Phu Trong）卸任，越南國會常委會之後將向國會遞交國家主席提名人選。

    新的國家主席將在4月2日宣誓就職。同天，越南國會將舉行不記名投票允許阮春福卸下總理職務，新選出的國家主席之後將向國會遞交總理的提名人選，新任總理預計在4月5日宣誓就職。

    這次會議也將討論2016年至2021年期間已完成的工作和應解決的問題，並選出新一屆政府領導職務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    5年逾2萬越南公民放棄國籍 近半申請台灣護照
    2021/03/23 15:46

    5年逾2萬越南公民放棄國籍 近半申請台灣護照
    「中國敢攻擊就要付出代價」 越南在南沙群島鞏固防禦
    2021/03/11 08:09

    「中國敢攻擊就要付出代價」 越南在南沙群島鞏固防禦

    元大人壽推存股概念投資型保單
    新關稅前兆？川普致電阮春福：擔憂越南對美貿易順差
    2020/12/23 09:48

    新關稅前兆？川普致電阮春福：擔憂越南對美貿易順差
    不為刺激出口而貶值 越南總理：將保持越南幣值穩定
    2019/01/21 10:54

    不為刺激出口而貶值 越南總理：將保持越南幣值穩定
    國際今日熱門
    英壯男舉220公斤槓鈴臥推 下秒卻胸肌隆起倒地
    2021/03/23 16:22

    英壯男舉220公斤槓鈴臥推 下秒卻胸肌隆起倒地

    5年逾2萬越南公民放棄國籍 近半申請台灣護照
    2021/03/23 15:46

    5年逾2萬越南公民放棄國籍 近半申請台灣護照

    反亞裔暴力事件增 聯合國：亞裔女性更易成為攻擊目標
    2021/03/23 15:59

    反亞裔暴力事件增 聯合國：亞裔女性更易成為攻擊目標

    科興宣稱3至17歲打疫苗最有效 多國施打後確診人數反攀升
    2021/03/23 17:29

    科興宣稱3至17歲打疫苗最有效 多國施打後確診人數反攀升

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播