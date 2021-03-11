「中國敢攻擊就要付出代價」 越南在南沙群島鞏固防禦

越南持續在南沙群島加強防禦設施。圖為越南所控制的南子島。（路透）

2021/03/11 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕隸屬於美國智庫「戰略與國際研究中心」的亞洲海事透明倡議（AMTI）日前發布報告，指出越南持續在南沙群島加強防禦設施，AMTI項目負責人波林（Gregory Poling）指出，越南控制的10個小島上都有某種軍事設施；胡志明市國家大學社會科學與人文大學國際研究中心主任阮清仲則指出，越南政府擔心中國政府填海造陸，所以他們也想「做些什麼」，加強島嶼防禦能力。

根據《美國之音》報導，越南在南沙群島進行的島嶼防禦提升工作僅次於中國，AMTI項目負責人波林表示，越南想要確保島嶼擁有「二次打擊能力」，而越南所控制的10個小島都有某種軍事設施，包括沿岸防禦設施、行政大樓、水泥隔牆掩體及一座塔型建築物，新設施也增設了岸防炮以阻止中國的任何兩棲登陸行動，越南也希望阻止中國干涉越南島嶼的補給作業。波林指出，越南在南沙群島也裝設了雷達，越南之所以這麼做，是希望在島上的飛彈平台可以在需要的時候「瞄準中國基地」。

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針對越南在南沙群島加強防禦，澳洲新南威爾斯大學名譽教授薩耶（Carl Thayer）認為，這是在向中國發出信號，「如果你發動攻擊，就會付出代價」。胡志明市國家大學社會科學與人文大學國際研究中心主任阮清仲則指出，由於越南政府擔心中國政府持續填海造陸，所以他們也想加強島嶼防禦能力，不過越南官員目前並沒有針對島嶼的新設施發表公開評論。

阮清仲認為，越南希望保持低調，強調自衛層面，如果越南的島嶼防禦能力比肩中國，那麼其他東南亞國家將會減少對越南的支持。

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