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    5年逾2萬越南公民放棄國籍 近半申請台灣護照

    一份遞交給越南國會審查的報告指出，2016年至2020年期間，有2萬4370名越南公民宣告放棄國籍獲准，並轉而申請外國護照。其中，申請台灣護照者占近半，共1萬多人。（資料照）

    一份遞交給越南國會審查的報告指出，2016年至2020年期間，有2萬4370名越南公民宣告放棄國籍獲准，並轉而申請外國護照。其中，申請台灣護照者占近半，共1萬多人。（資料照）

    2021/03/23 15:46

    〔中央社〕一份遞交給越南國會審查的報告指出，2016年至2020年期間，有2萬4370名越南公民宣告放棄國籍獲准，並轉而申請外國護照。其中，申請台灣護照者占近半，共1萬多人。

    越南快訊（VnExpress）報導，越共總書記、越南國家主席阮富仲（Nguyen Phu Trong）在昨天提交給國會審查的報告中說，過去5年申請台灣公民身分的越南民眾最多，共有1萬245人，其次依序為德國（9294人）、韓國（1418人）。

    其他國家與地區還包括新加坡、日本、香港、挪威、荷蘭與美國。

    越南官方數據顯示，每年有將近10萬公民離開越南前往更為發展的國家生活。

    截至去年，海外越南人分布在130國家與地區，總數達到530萬人。越南外交部表示，這些旅居海外的越南人有30萬人投身於科學與科技發展，但同時強調越南本身也很需要這些專才。

    越南人選擇定居海外的趨勢日益成長，這樣的現象讓一些專家對越南的人才流失表示憂慮。

    另據越南青年報（Thanh Nien daily）報導，報告並指出，過去5年獲准取得或恢復越南公民身分的外國人與無國籍人士共有1598人，其中以寮國的1443名申請者占最多，台灣則有63人。

    越南不允許雙重國籍，這意味想取得越南公民身分的人必須放棄現有國籍，反之亦然。

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