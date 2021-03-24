科州血腥槍擊案釀10死 拜登呼籲參院盡快通過眾院版槍枝法案

拜登呼籲參議院批准先前眾議院通過的購槍背景相關法案。（美聯社）

2021/03/24 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州一家超市在22日爆發大規模槍擊案，造成10人死亡，槍手已被警方逮捕。美國總統拜登在白宮對此發表演說，呼籲參議院批准先前眾議院通過的購槍背景相關法案，並禁止使用攻擊性武器。

綜合美媒報導，拜登在白宮發表演說時直言「我們必須採取行動」，並表示：「我不想再多等一分鐘，更不用說一個小時了，我認為必須採取常規性步驟在未來拯救生命，我要求眾議院和參議院盡快採取行動。」拜登呼籲，參議院應盡速批准眾議院在3月11日通過的擴大購槍背景調查法案，並禁止攻擊性武器及大容量彈匣。

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1791年12月15日通過的美國憲法第二修正案保障美國人民持有和攜帶武器正當防衛的權利，不過美國過去曾發生多次槍擊事件，但都無法促使國會通過槍枝管制法，很大程度在於共和黨與美國全國步槍協會（NRA）的反對。

然而在《路透》2019年進行的一次調查中顯示，有近七成的美國人支持強烈或溫和的槍枝管制法案，民主黨目前雖在美國兩院佔多數，但多數法案要求在參議院100席中必須獲得60票以上才能通過，考慮到共和黨仍擁有50席，將會是槍枝管制立法的一道艱困障礙。拜登強調：「這不該是黨派問題，這是個美國的議題，這將挽救美國人的性命。」

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