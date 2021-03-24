美科州超市喋血╱槍手濫殺10人 1勇警殉職

執法人員著戰術裝備上陣。（路透）

2021/03/24 05:30

兇手重傷被捕送醫

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國科羅拉多州波爾德市（Boulder County）廿二日下午驚傳連環槍響，地點位於科州知名的「金蘇柏」（King Soopers）連鎖超市分店，十人無辜喪命；包括第一時間到場圍捕嫌犯的五十一歲員警塔利（Eric Talley）中槍殉職。持步槍犯案的兇手則身受「重傷」，隨後被捕送醫，警方尚未公布其身分，正調查其犯案動機。

網路上流傳的直播影片顯示，一名打赤膊的中年白人男子渾身是血，被警方帶走。當局未證實影片中人就是嫌犯，但稱兇手已被拘，也是現場唯一「重傷」人士。歷劫歸來的民眾博羅夫斯基（Ryan Borowski）告訴美國有線電視新聞網（ＣＮＮ），事發時他正在超市裡購物，至少聽到八聲槍響。驚恐無比的店內顧客當下六神無主，最終決定自助或在商店員工幫忙下從緊急出口逃生。

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美重大槍擊一週2起

這是美國近一週以來第二起大規模槍擊事件。喬治亞州亞特蘭大和近郊三家按摩水療館，十六日遭二十一歲男子朗恩（Robert Aaron Long）開槍襲擊，八名死者中有六人為亞裔女性。科州過去曾發生過兩起美國史上知名大規模槍擊事件，包括一九九九年科倫拜高中共十五人斷命，以及二○一二年在奧羅拉市舉行的《黑暗騎士：黎明昇起》電影首映會發生十二死、七十傷的憾事。

美國科羅拉多州波爾德市「金蘇柏」連鎖超市廿二日下午發生重大槍擊案，員工緊急逃命。（路透）

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