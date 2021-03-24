為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美科州超市喋血╱槍手濫殺10人 1勇警殉職

    執法人員著戰術裝備上陣。（路透）

    執法人員著戰術裝備上陣。（路透）

    2021/03/24 05:30

    兇手重傷被捕送醫

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國科羅拉多州波爾德市（Boulder County）廿二日下午驚傳連環槍響，地點位於科州知名的「金蘇柏」（King Soopers）連鎖超市分店，十人無辜喪命；包括第一時間到場圍捕嫌犯的五十一歲員警塔利（Eric Talley）中槍殉職。持步槍犯案的兇手則身受「重傷」，隨後被捕送醫，警方尚未公布其身分，正調查其犯案動機。

    網路上流傳的直播影片顯示，一名打赤膊的中年白人男子渾身是血，被警方帶走。當局未證實影片中人就是嫌犯，但稱兇手已被拘，也是現場唯一「重傷」人士。歷劫歸來的民眾博羅夫斯基（Ryan Borowski）告訴美國有線電視新聞網（ＣＮＮ），事發時他正在超市裡購物，至少聽到八聲槍響。驚恐無比的店內顧客當下六神無主，最終決定自助或在商店員工幫忙下從緊急出口逃生。

    美重大槍擊一週2起

    這是美國近一週以來第二起大規模槍擊事件。喬治亞州亞特蘭大和近郊三家按摩水療館，十六日遭二十一歲男子朗恩（Robert Aaron Long）開槍襲擊，八名死者中有六人為亞裔女性。科州過去曾發生過兩起美國史上知名大規模槍擊事件，包括一九九九年科倫拜高中共十五人斷命，以及二○一二年在奧羅拉市舉行的《黑暗騎士：黎明昇起》電影首映會發生十二死、七十傷的憾事。

    美國科羅拉多州波爾德市「金蘇柏」連鎖超市廿二日下午發生重大槍擊案，員工緊急逃命。（路透）

    美國科羅拉多州波爾德市「金蘇柏」連鎖超市廿二日下午發生重大槍擊案，員工緊急逃命。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    美宣布新一波制裁 涉及緬甸2軍警高層及2部隊
    2021/03/23 07:41

    美宣布新一波制裁 涉及緬甸2軍警高層及2部隊

    中國大使威脅不准訪台 法國外交部傳召強烈抗議
    2021/03/23 07:17

    中國大使威脅不准訪台 法國外交部傳召強烈抗議

    時機已到！美旅遊業致函白宮 盼暑假重開國際旅行
    2021/03/23 08:20

    時機已到！美旅遊業致函白宮 盼暑假重開國際旅行

    普廷邀拜登線上對話講清楚 遭美方回絕
    2021/03/23 07:27

    普廷邀拜登線上對話講清楚 遭美方回絕

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播