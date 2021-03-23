軍情動態》現代化不夠！英國投入9000億打造「未來化」戰力

英國國防部今日發佈防務評估報告，宣佈將投入台幣9000億的預算來打造「未來化」的軍隊。（美聯社資料照）

2021/03/23 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國國防部門今（23）日發佈了野心勃勃的防務評估報告（Defence review 2021），以作為英國日前「綜合評估」（Integrated review）的補充說明，並揭示了英國未來10年建軍的方向：「精簡、未來化、建立太空部隊」。

「每日電訊報」（Telegraph）報導，報告中指出，為了打造出一支「未來軍隊」（Army of the future），英國預計將投入共230億英鎊的預算（約合新台幣9025億元）來加強電子戰、網路戰能力以及各類武裝，但相對的，如此龐大的支出也導致人事費以及軍武數量的刪減。

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首先在陸軍方面，英國會將陸軍縮編至7萬2500人（目前為7萬6000人），並封存部分現役主力的挑戰者2號戰車（Challenger 2），其餘全升級成挑戰者3號；另外，自1988年起服役的「勇士」（Warrior）裝甲運兵車將全數退役，取而代之的是「拳擊手」（Boxer）運兵車。

海空方面，英國將以空中巴士的A400M取代C-130「超級大力神」運輸機，與其一起退出舞台的還包括鷹式教練機（Hawk T1）以及第1批次的颱風戰機（Eurofighter Typhoon）；隸屬皇家海軍23型護衛艦的蒙茅斯號（HMS Monmouth）與蒙特羅斯號（HMS Montrose）也會先後於2年內退役，更加先進的31與32型將頂替他們的崗位。

報告中也提到，英軍將會花費來14億英鎊成立新的太空指揮部，同時也會再增加50億英鎊的預算來完善「天網6」 （Skynet 6）衛星計畫，以全面加強英軍的監控、偵查、通訊等能力。

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