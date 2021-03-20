防北京滲透 英政府擬對中國「智慧城市」設備設限

「智慧城市」技術在中國多個城市廣泛使用，圖為北京天安門廣場外圍設置大量監視攝影機的畫面。（彭博）

2021/03/20 23:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國政府繼禁止中國「華為」公司參與第五代行動通訊（5G）建設後，情報機構也打算推動針對地方政府使用中國的「智慧城市」技術，訂出新的限制措施，以防北京利用這類技術刺探情報、監視或者收集敏感資訊。

英國「金融時報」19日報導，政府本週發布的戰略檢討文件「安全、防衛、發展與外交政策綜合評估」指出，英國依舊歡迎北京的貿易與投資，但是也會保護英國不受「可能對繁榮與安全有負面效應」的交易影響，為未來可能的限制措施訂下基礎。

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「智慧城市」技術在中國多個城市廣泛使用，連結都市自動駕駛運輸、交通管理、智慧能源供應和監視攝影系統等網路，重要供應商包括監視攝影機設備商「海康威視」、供應雲端服務和軟體的「阿里巴巴」以及提供硬體、通訊設備的華為。

英國情報機構「政府通信總部」（GCHQ）旗下「國家網路安全中心」（NCSC），以及國內反情報國安部門「國家安全局」（MI5）都對「智慧城市」技術帶來的風險提出過關切，正打算設法限制，有可能透過立法，禁止特定供應商參與投標，或者禁止允許相關企業代表地方政府負責整套系統的運作。

一名安全部門官員說，這類技術的一大威脅是濫用個資，將從各種途徑收集來的整個城市人口規模的匿名化資料，拼湊出那類人會造訪特定建築、使用特定服務的模式。

更令人擔心的是，北京會強迫中國公司將他們交出這些因商業合約而取得的資料，利於政府用來刺探情報。若這項技術本身就不安全，易受駭客攻擊，也會構成另一種威脅：人們在城市中各地往來情況的資訊，可能有助於恐怖份子策劃攻擊行動。

上個月「路透」披露，倫敦至少一半的行政區已經採購、裝置海康威視等中國供應商的監視系統。海康威視被為新疆維吾爾族再教育營提供監控設備，協助北京壓迫維族，而遭美國政府列入黑名單。

「金融時報」指出，中央政府無權阻止地方行政單位與特定供應商簽署合約，NCSC和「國家基礎設施保護中心」（CPNI）可就可能的採購計畫提供地方政府建議，文化、媒體暨體育部的網路安全小組也在評估，如何在這方面給予指引。

對中國立場鷹派的國會下議院外交事務委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）樂見加強管控，並指政府在打擊這類風險技術上，應該更進一步，支付系統、社群媒體和其他更多社會服務都需要保護，而且需要政府的行動。

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