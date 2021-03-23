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    軍情動態》外媒爆南韓與英國官方洽談航艦事宜 南韓防衛廳否認

    南韓防衛事業廳（DAPA）發言人22日出面駁斥與英國展開航艦技術政府級討論的說法，圖為南韓世宗大王級驅逐艦。（歐新社資料照）

    南韓防衛事業廳（DAPA）發言人22日出面駁斥與英國展開航艦技術政府級討論的說法，圖為南韓世宗大王級驅逐艦。（歐新社資料照）

    2021/03/23 10:23

    〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體22日報導稱，針對南韓打造航空母艦一事，南韓與英國已就相關技術展開政府級對談，而南韓官方同日出面駁斥這項說法，稱報導不實，另外有南韓官員表示，目前雙方未展開高層級對話，不過企業與企業間的確有可能已經開始進行磋商了。

    綜合外媒報導，英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）22日報導，英國的「先進系統與設計」將出口至南韓，該報導引述產業消息來源稱，一名英貿易官員「已與南韓窗口展開非正式討論，探討南韓有興趣的技術領域」，報導提到，這些英方系統與技術將由英國巴布科公司（Babcock）、貝宜系統以及Thales提供，過去都有應用在英國航艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth R08）。

    外媒指出，對此，南韓防衛事業廳（DAPA）發言人同日出面駁斥這說法稱，「與英國政府展開非正式討論的說法絕非事實」，另外一名南韓官員則透露，南韓方正在打造3萬噸級的輕型航空母艦，但還沒有到選擇合作企業的階段，他說，「南韓與英國『企業』的確有可能正進行討論，以加入該計畫，不過政府層級的討論迄今仍未展開」。

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