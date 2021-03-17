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    制衡中國 英國擴大印太合作

    英國預計今年調派「伊莉莎白女王號」航空母艦航向太平洋，向逐漸擴大影響力的中國展現姿態。圖為伊莉莎白女王號去年九月出航，準備與美國和荷蘭海軍舉行「集體演習」（GroupEx）。（歐新社檔案照）

    英國預計今年調派「伊莉莎白女王號」航空母艦航向太平洋，向逐漸擴大影響力的中國展現姿態。圖為伊莉莎白女王號去年九月出航，準備與美國和荷蘭海軍舉行「集體演習」（GroupEx）。（歐新社檔案照）

    2021/03/17 05:30

    伊莉莎白女王號航母近期部署南海

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國政府十六日發布外交與國防政策綜合評估報告，旨在重塑英國國際地位，將重心傾向印度—太平洋地區，與美國維持穩固關係之際，也與印太地區民主國家加強聯繫，以制衡日益擴張的中國影響力。不僅如此，英國也打算扭轉核子武器裁減路線，將核彈頭數量上限升高逾四十％，達到二六○枚，以維持最低限度的可靠威懾力。

    最新外交國防政策報告

    據報導，英國首相強森向國會表示，該報告針對英國如何鞏固與盟友關係、強化自身實力，及重新摸索與價值觀相悖國家的競爭之道等提出剖析。他更直言，中國將對英國的「開放社會」構成巨大威脅，但他也強調，會在符合英國價值觀和利益的領域與中國合作。

    英國媒體指出，這份從二○一九年全國大選後開始撰寫的一百頁報告，旨在定義「全球化英國」（Global Britain）願景，並形塑英國從脫離歐盟後，直至二○三○年的策略方向，包括科學與科技、國際秩序、國防與安全、英國在海內外的適應力等面向，被視為英國自三十年前蘇聯解體以來，最大規模外交與國防政策檢視。

    報告指出，普廷統治下的俄羅斯對於英國仍屬「嚴重威脅」，中國則是對英國及盟友的民主制度帶來「系統性挑戰」，包括其專制政權、經濟政策和軍事擴張等，均對英國利益構成風險。因此，英國將深化與印度、日本、南韓、澳洲等印太地區民主國家的民主和經貿關係，以制衡中國影響力。

    核彈頭擬增至二六○枚

    英國還計畫在未來五年內，將核彈頭數量上限由目前的一八○枚增至二六○枚，為一百億英鎊（逾四千億台幣）的再武裝計畫鋪路，以應對來自中俄兩國的有感威脅。外交大臣拉布向英國廣播公司（ＢＢＣ）表示，此舉旨在維持「最低限度的可靠威懾力」，以處理來自恐怖組織、敵對國家的不對稱威脅。

    值得注意的是，報告形容印太地區將成為全球地緣政治中心，英國今年稍後將首次調派皇家海軍史上最大戰艦「伊莉莎白女王號」航空母艦，航向太平洋並在南海部署。此外，英國也已申請成為東南亞國家協會（ＡＳＥＡＮ）的對話夥伴。拉布強調，英國希望與中國建立正面關係，但不會以放棄民主、人權、開放社會等自身價值觀為代價。

    英國國會上議院議員、前海軍司令威斯特（Alan West）直言，「這對中國是很重要的訊號，一旦他們藐視國際秩序，其他國家就會形成反對聯盟。」香港南華早報另報導，北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）秘書長史托騰伯格十六日也對歐洲議會表示，中國的行為顯然正是破壞法治，呼籲美國與歐盟儘速修復同盟關係，阻止中國「霸凌全世界」。

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