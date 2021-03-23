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    美英加聯手歐盟制裁中國！ 指北京侵犯人權證據確鑿

    美國、英國和加拿大3國外交部長22日發表聯合聲明，批評中國政府針對新疆穆斯林和少數族裔的壓迫行為，並指相關侵犯人權的證據確鑿。圖為新疆再教育營。（路透資料照）

    美國、英國和加拿大3國外交部長22日發表聯合聲明，批評中國政府針對新疆穆斯林和少數族裔的壓迫行為，並指相關侵犯人權的證據確鑿。圖為新疆再教育營。（路透資料照）

    2021/03/23 08:18

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟22日宣布對中國侵犯新疆維吾爾族人權進行制裁，美國、英國和加拿大陸續也宣布對中國制裁。美國、英國和加拿大3國外交部長22日發表聯合聲明，批評中國政府針對新疆穆斯林和少數族裔的壓迫行為，並指相關侵犯人權的證據確鑿。

    美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、英國外交大臣拉布（Dominic Raab）、加拿大外交部長賈諾（Marc Garneau）22日發表聯合聲明指出，美英加3國團結一致，對中國在新疆侵犯人權的行為表示深切和持續的關注，包括嚴格限制宗教自由、強迫勞動、關押再教育營、強迫絕育，以及對維吾爾族資產的破壞。

    聲明表示，來自衛星影像、目擊者證詞和中國政府的內部文件，顯示中國侵犯人權的相關證據確鑿，他們將繼續團結站在一起，揭露中國違反人權的行為，團結一致共同為在新疆受迫害的人發聲爭取正義。聲明還呼籲北京停止打壓新疆維吾爾族、少數族裔和宗教團體，並釋放被任意拘留的人。

    歐盟外交部長22日在布魯塞爾舉行會議，以侵犯人權為由通過中國的制裁案，點名4名新疆高官與國營實體「新疆生產建設兵團（XPCC）」公安局打壓維吾爾族等少數族群，據此將其列入黑名單。

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