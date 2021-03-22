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    歐盟制裁4官1實體 中方爆氣加碼反制裁10人4實體！

    面對歐盟祭出制裁，中國外交部今天宣布加碼反制裁歐方10名人員及4個實體。（法新社）

    面對歐盟祭出制裁，中國外交部今天宣布加碼反制裁歐方10名人員及4個實體。（法新社）

    2021/03/22 22:30

    相關新聞請見：六四以來首次！ 歐盟公佈黑名單 制裁中國4名官員及1個實體

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟針對中共迫害新疆維吾爾少數民族，週一（22日）公佈制裁4名中國官員與1個實體名單。對此，中國外交部立刻採取反制措施，宣布加碼制裁歐盟10人和4個實體。

    歐盟22日宣布制裁前政法委書記朱海侖、新疆維吾爾自治區黨委常委王明山，新疆生產建設兵團政委王君正、新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國共4人，以及新疆生產建設兵團公安局1個實體。這也是歐盟自1989年「六四天安門事件」對中國實施武器禁運以來，首次對中祭出制裁。

    根據中官媒《新華社》報導，中國外交部隨後痛斥：「歐盟基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊制裁。此舉罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中歐關係，中方對此表示堅決反對和強烈譴責。」

    中國外交部還宣布加碼反制裁，包括歐洲議會對中關系代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）、歐洲議會議員蓋勒（Michael Gahler）、萊克斯曼（Miriam Lexmann）、歐洲議會人權小組副主席格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）、庫楚克（Ilhan Kyuchyuk）、荷蘭議會議員史卓瑪（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma），比利時議會議員科葛拉提（Samuel Cogolati），立陶宛議會議員薩卡利埃內（Dovile Sakaliene），研究新疆集中營的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz），瑞典學者葉必揚（Bjorn Jerden），共10名人員。

    另外4個被制裁實體分別為歐盟理事會政治與安全委員會、歐洲議會人權分委會、德國墨卡託中國研究中心，及丹麥民主聯盟基金會。

    中方表示，上述制裁名單上的相關人員及其家屬被禁止入境中國及香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制同中國往來。

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