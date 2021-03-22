加拿大前外交官康明凱間諜案庭審結束 擇期宣判

加拿大駐中國大使館臨時代辦倪杰民（Jim Nickel ）今天在法院外表示，加國政府多次要求旁聽對康明凱的庭審，都被中方拒絕。（法新社）

2021/03/22 23:33

〔中央社〕中國今天在北京閉門審理加拿大前外交官康明凱間諜案，晚間法院宣布審理結束，將擇期宣判。加拿大外交部長則發布聲明表示，對於這場審判缺乏透明度「深感不安」。

加拿大於2018年12月在美國引渡要求下，逮捕中國科技業巨擘華為的財務長孟晚舟後，不到一個月，康明凱（Michael Kovrig）和同胞商人史佩弗（Michael Spavor）便在中國被捕。兩人隨後分別依「為境外刺探國家秘密和情報」和「為境外竊取、非法提供國家秘密」罪名起訴。

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遼寧省丹東市中級人民法院19日閉門審理史佩弗。北京市第二中級人民法院則於今天上午開庭審理康明凱案，根據法院聲明，康明凱偕同律師出庭。

加拿大駐中國大使館臨時代辦倪杰民（Jim Nickel ）今天在法院外表示，加國政府多次要求旁聽對康明凱的庭審，都被中方拒絕。

今天有來自26個國家共28名駐北京外交官聚集在法院外，聲援加拿大對二人的立場。這些外交官來自包括美國、英國、德國、澳洲、荷蘭、捷克在內的大使館。

加拿大外交部長賈諾（Marc Garneau）在聲明中說：「（康明凱和史佩弗的）庭審完全缺乏透明度，令我們深感不安。我們將繼續努力，讓他們遭任意關押的狀態能立即結束。」

聲明還寫道：「全世界目光都盯著這些案件和審判程序。我要感謝我們的國際夥伴持續展現的支持和團結。」

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