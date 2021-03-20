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    自家公民被中共「閉門審理」 加拿大總理開罵：無法接受

    加國商人史佩弗（Michael Spavor）及前外交官康明凱（Michael Kovrig）被中國拘押，昨日遼寧省丹東市中級人民法院開審史佩弗案，卻禁止進入外館官員旁聽，閉門審理。（法新社）

    加國商人史佩弗（Michael Spavor）及前外交官康明凱（Michael Kovrig）被中國拘押，昨日遼寧省丹東市中級人民法院開審史佩弗案，卻禁止進入外館官員旁聽，閉門審理。（法新社）

    2021/03/20 14:56

    〔即時新聞／綜合報導〕加國商人史佩弗（Michael Spavor）及前外交官康明凱（Michael Kovrig）被中國拘押，昨日遼寧省丹東市中級人民法院開審史佩弗案，卻禁止進入外館官員旁聽，閉門審理。中國缺乏透明度的方式受到抨擊，讓加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）更是怒轟「無法接受」。

    綜合外媒報導，中國拘押加拿大前外交官康明凱、商人史佩弗，指稱其涉及國安案件，外界不少聲音直指中國此舉為「任意拘押」，目的就是要報復加拿大2018年應美國司法互助的要求，逮捕華為公主孟晚舟。

    史佩弗案昨日於遼寧省丹東市中級人民法院開審，康明凱案則將於下週一在北京開審，但該史佩弗案審理過程全程不予加拿大駐中國領事館官員尼克爾（Jim Nickel）進入，中國堅決閉門審理的態度讓斡旋多日的尼克爾相當失望，批評流程缺乏透明度。

    該案審理短短2小時便結束，當庭宣布「擇期宣判」。

    加拿大律師賴建平認為，涉及國安的案件卻審訊如此快速，代表沒有事證能夠檢驗，史佩弗甚至無法和律師正面對話，象徵「一切都是中國當局說了算」。

    加拿大總理杜魯道對此也十分不滿，再度強調中國該做法是「任意拘留」，讓人無法接受，並指出法院程序不甚透明，讓人無法認同。

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