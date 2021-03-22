為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中網民吹捧「外交部小趙薇」 猛批美國「紫髮女譯員 」

    中國美女譯員張京。（取自網路）

    中國美女譯員張京。（取自網路）

    2021/03/22 05:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美中阿拉斯加會談一開場就火藥味十足，最後也一如預期並未取得任何成果。除了中國官方媒體在網路上帶風向，鼓動網友攻擊美國外交官不懂外交禮儀之外，香港媒體還引述美國保守派政治活動家波索比奇（Jack Posobiec）的推文，指稱華府官員透露，美國總統拜登19日斥責（yelled）國務卿布林肯，原因是布林肯帶了一位將頭髮染成灰紫色的傳譯員出席會議。

    香港網路媒體「香港01」報導，該名戴著口罩的紫髮女譯員就坐在布林肯身旁，引起外界議論。有關這位華裔女譯員的資料不多，僅有網傳一張2015年她出席外交場合的照片，當時她還是一頭黑色長髮。報導指稱，不少外國網友也認為，將頭髮染成紫色出席國際會議，顯示美國外交十分不專業，「難怪中國不當美國一回事！」

    還有網友認為，紫色和五顏六色的頭髮在藝術界很常見，但不適合外交場合；在這種場合讓染紫色頭髮的人士參與，會被認定為美方「軟弱」，並諷刺做出決定的布林肯是「戰略天才」。波索比奇更大酸布林肯：「他們說布林肯是國務院歷來的最佳談判員，狀態巔峰......他帶了個紫髮工作人員到了和中共的峰會，羞怯地坐在那裡，中方則在他面前吃了他的午餐。」還說布林肯「根本是個笑話」，應該「辭職」。

    美中會談為國際社會高度關注，連雙方的譯員也成為社群媒體的熱門關鍵字，有網友將美方該名紫髮女譯員，對比中國外交部的女譯員張京。中國網友一面倒地大力吹捧張京，大讚她大方優雅、表現沉穩。

    香港經濟日報報導，出生於杭州的張京是中國外交部翻譯司的高級翻譯，早在中國網路走紅，2013年就在第12屆全國人民代表大會記者會上擔任翻譯，由於外貌神似中國影星趙薇，引發網友熱議，被譽為「兩會最美女翻譯」、「外交部小趙薇」。

    坐在美國國務卿布林肯身邊的紫髮女譯員意外搶鏡。（美聯社）

    坐在美國國務卿布林肯身邊的紫髮女譯員意外搶鏡。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    批中共官員會談不守規則！ 余茂春狠評：中國外交大失敗
    2021/03/20 10:24

    批中共官員會談不守規則！ 余茂春狠評：中國外交大失敗
    美中會談將提及台灣 吳釗燮：受國際重視 援助會更多
    2021/03/19 18:24

    美中會談將提及台灣 吳釗燮：受國際重視 援助會更多

    台中最強買房熱區 北屯機捷特區漲聲起
    美中交鋒》誰才對？雙方互控超時 布林肯、楊潔篪開場白時長曝光
    2021/03/19 17:13

    美中交鋒》誰才對？雙方互控超時 布林肯、楊潔篪開場白時長曝光
    美中交鋒》學者高長：兩國在經貿領域較可能有共識
    2021/03/19 13:36

    美中交鋒》學者高長：兩國在經貿領域較可能有共識
    社論》東方之淚珠
    2021/03/18 05:30

    社論》東方之淚珠
    國際今日熱門
    鯨魚祖先竟然是「小鹿」！花了5千萬年演化而來
    2021/03/21 07:47

    鯨魚祖先竟然是「小鹿」！花了5千萬年演化而來

    拜登剛上任就卯上中俄 紐時解析大國競爭新局
    2021/03/21 07:21

    拜登剛上任就卯上中俄 紐時解析大國競爭新局

    日本宮城沿海規模6.9強震釀8傷 未來一週慎防餘震、土石流
    2021/03/21 07:31

    日本宮城沿海規模6.9強震釀8傷 未來一週慎防餘震、土石流

    反防疫限制數千民眾倫敦示威 已33人被逮
    2021/03/21 07:56

    反防疫限制數千民眾倫敦示威 已33人被逮

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播