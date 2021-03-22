中網民吹捧「外交部小趙薇」 猛批美國「紫髮女譯員 」

中國美女譯員張京。（取自網路）

2021/03/22 05:59

〔即時新聞／綜合報導〕美中阿拉斯加會談一開場就火藥味十足，最後也一如預期並未取得任何成果。除了中國官方媒體在網路上帶風向，鼓動網友攻擊美國外交官不懂外交禮儀之外，香港媒體還引述美國保守派政治活動家波索比奇（Jack Posobiec）的推文，指稱華府官員透露，美國總統拜登19日斥責（yelled）國務卿布林肯，原因是布林肯帶了一位將頭髮染成灰紫色的傳譯員出席會議。

香港網路媒體「香港01」報導，該名戴著口罩的紫髮女譯員就坐在布林肯身旁，引起外界議論。有關這位華裔女譯員的資料不多，僅有網傳一張2015年她出席外交場合的照片，當時她還是一頭黑色長髮。報導指稱，不少外國網友也認為，將頭髮染成紫色出席國際會議，顯示美國外交十分不專業，「難怪中國不當美國一回事！」

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還有網友認為，紫色和五顏六色的頭髮在藝術界很常見，但不適合外交場合；在這種場合讓染紫色頭髮的人士參與，會被認定為美方「軟弱」，並諷刺做出決定的布林肯是「戰略天才」。波索比奇更大酸布林肯：「他們說布林肯是國務院歷來的最佳談判員，狀態巔峰......他帶了個紫髮工作人員到了和中共的峰會，羞怯地坐在那裡，中方則在他面前吃了他的午餐。」還說布林肯「根本是個笑話」，應該「辭職」。

美中會談為國際社會高度關注，連雙方的譯員也成為社群媒體的熱門關鍵字，有網友將美方該名紫髮女譯員，對比中國外交部的女譯員張京。中國網友一面倒地大力吹捧張京，大讚她大方優雅、表現沉穩。

香港經濟日報報導，出生於杭州的張京是中國外交部翻譯司的高級翻譯，早在中國網路走紅，2013年就在第12屆全國人民代表大會記者會上擔任翻譯，由於外貌神似中國影星趙薇，引發網友熱議，被譽為「兩會最美女翻譯」、「外交部小趙薇」。

坐在美國國務卿布林肯身邊的紫髮女譯員意外搶鏡。（美聯社）

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