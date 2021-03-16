多國停打AZ疫苗 加拿大、澳洲繼續接種沒在怕

面對多國停打AZ疫苗，加拿大與澳洲選擇繼續接種AZ疫苗。（路透）

2021/03/16 08:35

〔即時新聞／綜合報導〕英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學合作研發的AZ疫苗，近期因頻頻傳出接種後出現血栓問題，世界多國目前已暫停使用，不過加拿大與澳洲政府目前仍繼續接種AZ疫苗，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，加國專家確信加拿大使用的所有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗都是安全的。

根據《路透》報導，澳洲財長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）週二表示，澳洲目前沒有計劃要停用AZ疫苗，由於歐盟藥品管理局與世界衛生組織都已確鎮AZ疫苗有效且安全，因此將繼續進行AZ疫苗推廣工作。

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澳洲當局目前已獲得5400萬劑疫苗，自3月底開始也將在澳洲本地生產疫苗，澳洲政府計劃在4月初開始提供當地生產的AZ疫苗，並將全國疫苗接種量提高到每週100萬人次。

杜魯道週一（15日）在一場記者會中指出，加拿大的專家們不斷收集數據，他們保證加拿大所使用的所有疫苗都安全且有效的，其中也包括AZ疫苗。杜魯道表示，目前正在觀察歐洲接種特定批次AZ疫苗的狀況，「我們可以向加拿大人保證，加國施打的疫苗並非來自於同一批次」。

加拿大在2月時批准使用AZ疫苗，並訂購了2000萬劑，同時也和印度血清研究所達成協議，另外訂購200萬劑，未來將在5月中旬到貨。

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