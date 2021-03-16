為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    多國停打AZ疫苗 加拿大、澳洲繼續接種沒在怕

    面對多國停打AZ疫苗，加拿大與澳洲選擇繼續接種AZ疫苗。（路透）

    面對多國停打AZ疫苗，加拿大與澳洲選擇繼續接種AZ疫苗。（路透）

    2021/03/16 08:35

    〔即時新聞／綜合報導〕英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學合作研發的AZ疫苗，近期因頻頻傳出接種後出現血栓問題，世界多國目前已暫停使用，不過加拿大與澳洲政府目前仍繼續接種AZ疫苗，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，加國專家確信加拿大使用的所有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗都是安全的。

    根據《路透》報導，澳洲財長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）週二表示，澳洲目前沒有計劃要停用AZ疫苗，由於歐盟藥品管理局與世界衛生組織都已確鎮AZ疫苗有效且安全，因此將繼續進行AZ疫苗推廣工作。

    澳洲當局目前已獲得5400萬劑疫苗，自3月底開始也將在澳洲本地生產疫苗，澳洲政府計劃在4月初開始提供當地生產的AZ疫苗，並將全國疫苗接種量提高到每週100萬人次。

    杜魯道週一（15日）在一場記者會中指出，加拿大的專家們不斷收集數據，他們保證加拿大所使用的所有疫苗都安全且有效的，其中也包括AZ疫苗。杜魯道表示，目前正在觀察歐洲接種特定批次AZ疫苗的狀況，「我們可以向加拿大人保證，加國施打的疫苗並非來自於同一批次」。

    加拿大在2月時批准使用AZ疫苗，並訂購了2000萬劑，同時也和印度血清研究所達成協議，另外訂購200萬劑，未來將在5月中旬到貨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    義大利也暫緩施打AZ疫苗 歐盟三大國皆停用
    2021/03/16 07:29

    義大利也暫緩施打AZ疫苗 歐盟三大國皆停用
    武漢肺炎》多國停打AZ疫苗！世衛組織急籲：接種才能救命
    2021/03/16 06:36

    武漢肺炎》多國停打AZ疫苗！世衛組織急籲：接種才能救命

    換季抗敏神隊友！妙招KO塵蟎魔王
    指揮中心建議：3類對象不可打AZ 4類謹慎評估
    2021/03/16 05:30

    指揮中心建議：3類對象不可打AZ 4類謹慎評估
    多國停打AZ疫苗 藥廠聲明：無證據顯示疫苗導致血栓風險增加
    2021/03/15 07:40

    多國停打AZ疫苗 藥廠聲明：無證據顯示疫苗導致血栓風險增加

    褐藻糖膠－帶給您希望與力量
    國際今日熱門
    全球軍售成長量首度持平 中國威脅使亞洲各國頻進口軍備
    2021/03/15 09:34

    全球軍售成長量首度持平 中國威脅使亞洲各國頻進口軍備

    南韓昨增382例確診 限員限時今起有所放寬
    2021/03/15 09:21

    南韓昨增382例確診 限員限時今起有所放寬

    香港「健身房」成第2大群聚感染！薄扶林道強檢680人
    2021/03/15 10:00

    香港「健身房」成第2大群聚感染！薄扶林道強檢680人

    巴拉圭民眾抗議政府防疫不力 美建議：可和台灣合作
    2021/03/15 09:32

    巴拉圭民眾抗議政府防疫不力 美建議：可和台灣合作

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播