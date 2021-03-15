多國停打AZ疫苗 藥廠聲明：無證據顯示疫苗導致血栓風險增加

阿斯特捷利康指出，並沒有發現證據顯示AZ疫苗具有增加血栓形成的風險。（路透）

2021/03/15 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕由英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學合作研發的AZ疫苗，近期傳出有多國接種後出現血栓症狀，已有多國暫停施打AZ疫苗。阿斯特捷利康週日發出聲明，表示在審查接種過AZ疫苗的1700萬人的相關數據後，並沒有發現證據顯示AZ疫苗具有增加血栓形成的風險。

根據《路透》報導，阿斯特捷利康指出，先前所進行的審查，涵蓋範圍包括歐盟及英國已接種AZ疫苗的逾1700萬人，而在審查1700萬人的所有可用安全性數據後，在所有年齡層、性別、疫苗批次或任何特定國家中，「都沒有證據顯示會增加肺栓塞、深部靜脈栓塞或血小板減少症的風險」。

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針對AZ疫苗引起血栓的可能性，歐盟藥品管理局（EMA）先前就曾表示，並沒有跡象顯示這些血栓事件是由疫苗所引起的，世界衛生組織（WHO）也在上週五（12日）贊同歐盟藥品管理局的說法。阿斯特捷利康表示，目前已和歐洲各衛生當局合作展開額外測試，下週將在歐盟藥品管理局的網站上公布測試結果。

目前已有多國暫停使用AZ疫苗，包括愛爾蘭、丹麥、挪威、冰島、民主剛果等國，然而AZ疫苗雖然獲得歐盟及世界多國使用，但目前尚未獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批准緊急使用授權。

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