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又口誤了！拜登把澤倫斯基叫成「普廷」

美國總統拜登（左）11日誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）叫成俄羅斯總統普廷，引起輿論譁然。（法新社）

美國總統拜登（左）11日誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）叫成俄羅斯總統普廷，引起輿論譁然。（法新社）

2024/07/12 08:33

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在華盛頓舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會中，美國總統拜登（Joe Biden）11日誤將烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）叫成俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），儘管他隨後糾正了自己的錯誤，仍引起輿論譁然。

據《路透》報導，拜登11日談到澤倫斯基時表示：「現在我想把它（美國提供的武器）交給烏克蘭總統，女士及先生們，普廷總統，他具備勇氣也擁有決心。」

約2秒鐘後，拜登糾正了自己的錯誤，趕緊補充道：「普廷總統，你將擊敗普廷總統，澤倫斯基總統。我非常專注於擊敗普廷。」

拜登將澤倫斯基誤稱為普廷時，峰會現場發出了一陣驚呼。拜登11日與北約盟國一同發起了1項支持烏克蘭安全需求的倡議，並發表上述言論。

面對拜登的口誤，澤倫斯基大方回應：「我（比普廷）更好。」

隨後，當澤倫斯基準備開始他的演說時，拜登趁勢補了一句：「你好太多了」，逗笑了峰會現場的人們。

11日稍晚，拜登計劃在北約峰會上單獨舉行記者會，這是他自去年11月以來，首次獨自面對媒體。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）11日在拜登口誤後為其辯護。蕭茲強調：「口誤經常發生。如果你總是關注一個人，你會發現相當多的口誤。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）則拒絕在自己的記者會上回答有關「拜登是否適合競選美國總統的問題」。與此同時，他讚揚了拜登在本次北約峰會中發揮的組織及領導作用。

上月27日，81歲的拜登與78歲的美國前總統川普（Donald Trump）展開首場電視辯論，表現欠佳，讓美國民眾紛紛質疑他能否再做4年。民主黨內部籲請拜登放棄競選連任的聲浪日益高漲，但現階段拜登仍堅持參選到底。

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