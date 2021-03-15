臉書將在武肺疫苗貼文加註標籤 消解疑慮、假消息灰色地帶

臉書公司今日宣布，他們將針對旗下平台所有涉及武漢肺炎疫苗的貼文加註標籤，提供官方訊息給用戶參照。（資料照，路透）

2021/03/15 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕臉書公司今日宣布，由於質疑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗安全性的訊息在臉書、「Instagram」平台上廣為流布，他們將針對所有涉及疫苗的貼文加註標籤，提供官方訊息給用戶參照。

據《路透》報導，臉書、「Instagram」本來對平台上的武漢肺炎疫苗資訊採放任政策，近來則開始收緊審查標準，但目前這2個平台上仍有許多用戶在質疑武漢肺炎疫苗的安全性。對此，臉書首席產品長考克斯（ Chris Cox）在訪談中表示，「不實資訊」和「疑慮」間有個灰色地帶，而「應付這個問題最好的辦法是展示官方資訊，和衛生專家合作，參與對話。」

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臉書公司今日宣布，他們已開始在旗下平台所有探討疫苗安全性的文章上加註標籤，提醒用戶疫苗已通過安全性、有效性測試，而這項政策隨後會擴展到臉書平台所有涉及疫苗的貼文上。臉書也在一則部落格文章中提到，他們正在發行一種小工具，告訴人們可以在哪裡接種武漢肺炎疫苗，並且在旗下的「Instagram」也會多加一個「武漢肺炎資訊區」。

在那則部落格文章中，臉書公司也提到，自從他們上月收緊了對疫苗、武漢肺炎相關資訊的審查標準後，至今已從臉書、「Instagram」平台上移除了200萬則相關內容，並且針對那些被認定為推廣不實消息的使用者，也降低了他們在平台上的能見度。

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