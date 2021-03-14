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    勾搭中國「淫諜」 美民主黨眾議員面臨逼退

    中國女艷諜方芳。（翻攝Christine Fang臉書）

    中國女艷諜方芳。（翻攝Christine Fang臉書）

    2021/03/14 13:01

    〔編譯陳成良／綜合報導〕兩度在美國前總統川普彈劾案扮演要角，並涉嫌捏造證據構陷川普的民主黨加州聯邦眾議員史瓦維爾（Eric Swalwell），去年底被踢爆落入中國「美人計」，與中國女間諜有染，並受北京培養扶持上位。共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）計劃本週推出一項決議，要將史瓦維爾趕出眾院情報委員會，更有共和黨人認為，應該把私通中國間諜的史瓦維爾趕出國會。

    麥卡錫12日發推文說：「（眾院議長）裴洛西剛剛任命史瓦維爾為情報委員會成員。根據她和我一起收到的簡報，史瓦維爾不應該在這個組裡掌管我們國家的機密。下週，我將提出一項決議，將他從情報委員會中開除。」

    美國政治新聞網站Axios去年12月揭露，中國女艷諜方芳（Fang Fang，或稱Christine Fang）以金錢、性關係利誘史瓦維爾在內的多位民主黨政客，更讓史瓦維爾進入眾院情報委員會，試圖影響美國政治。

    《福斯新聞》指出，一直到東窗事發前，史瓦威爾父親、兄弟持續透過臉書與方芳保持聯絡，情報專家認為，這有可能讓中國能持續取得有監督價值的資訊。

    從已曝光的訊息來看，方芳除與史瓦維爾互通款曲外，並與至少兩名中西部市長有「戀愛關係」或「性關係」，而史瓦維爾正是在方芳的大力扶持下，得以在加州政壇迅速上位，從加州都柏林市的一位普通的市議員步步高升，順利打入聯邦眾議院，並一直被眾議院議長裴洛西挑選為眾議院情報委員會成員，知曉美國情報機構的機密資訊，他甚至還在2019年嘗試參與競選美國總統。

    自川普2017年上任後，史瓦維爾一直帶「川普私通俄羅斯」的風向，他在負責川普第一次彈劾案的眾院情報與司法兩個委員會，都擔任要角，2月間又受到裴洛西青睞，出任川普第二次彈劾案的經理人，卻在參院的彈劾審理中，被拆穿以造假的「藍標推文」 構陷川普，引發爭議。

    史瓦維爾（左），與中國女艷諜方芳（右）關係非同尋常。（翻攝Christine Fang臉書）

    史瓦維爾（左），與中國女艷諜方芳（右）關係非同尋常。（翻攝Christine Fang臉書）

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