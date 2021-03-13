為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不認同中國走上的道路！李顯龍：這個方向對他們不利

    新加坡總理李顯龍接受《英國廣播公司》（BBC）專訪，不認同中國近來的路線。（歐新社檔案照）

    新加坡總理李顯龍接受《英國廣播公司》（BBC）專訪，不認同中國近來的路線。（歐新社檔案照）

    2021/03/13 19:55

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡總理李顯龍接受《英國廣播公司》（BBC）專訪，談及美國與中國近年的關係惡化，中國飽受各國抨擊，他認為，現在中國政府走上的道路並不符合中國利益，也坦言不願向中國提供建議。

    李顯龍堅信，現在美中之間爆發軍事衝突的機率不大，若是雙方為了自身國內局勢而有意互相祭出強硬手段，很容易就有僵持不下的情況，而現在美國已有新的領導人，李顯龍期望拜登能夠秉持「多邊主義和國際貿易」，但他也體會到，世界排名第二的中國緊追著排名第一的美國，「這是美國很難接受的」。

    李顯龍坦言，中國現在的政治方針，是與全球各國緊張關係的原因，中國走上的道路對其自身究竟是否有利，外界都抱持憂慮與不確定的態度，且中國近年來的政策讓許多西方國家相繼砲轟，就他個人的觀點來看，「我認為這個方向不符合中國的利益。」

    李顯龍指出，新加坡沒辦法支持單方面中國或者是美國，對許多國家而言這也是個問題，他希望中國在進步的同時能夠受到各國青睞，兩個大國之間在決定誰是敵人之間，也需要慎重考慮，現在這個時代無法避免合作共存，李顯龍說：「不可能再回到貧窮、絶望和以及那些不穩定、發生衝突的狀況。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美中衝突更甚5年前 李顯龍不選邊
    2021/03/13 05:30

    美中衝突更甚5年前 李顯龍不選邊
    後川普時代 中國盼阻止美國成立「反中大聯盟」
    2020/11/27 14:12

    後川普時代 中國盼阻止美國成立「反中大聯盟」

    宏普建設再佔中央公園首排席次
    稱美中經歷4年動盪！李顯龍：拜登應與中國發展建設性關係
    2020/11/17 16:08

    稱美中經歷4年動盪！李顯龍：拜登應與中國發展建設性關係
    李顯龍訪美：不參與亞洲 美國就輸了
    2017/10/24 07:54

    李顯龍訪美：不參與亞洲 美國就輸了

    台股基金好威 千里良馬就選這檔
    說謊成性？ 習近平見美國總統 中國官媒報導屢遭打臉
    2017/09/22 00:28

    說謊成性？ 習近平見美國總統 中國官媒報導屢遭打臉
    國際今日熱門
    緬甸軍政府控「鼓吹動亂」 6記者遭延押
    2021/03/12 20:50

    緬甸軍政府控「鼓吹動亂」 6記者遭延押

    男人晚上6點後不准出門！女議員推「男性宵禁」保護女性
    2021/03/12 21:10

    男人晚上6點後不准出門！女議員推「男性宵禁」保護女性 影片

    武漢肺炎》中國3/11增9例確診 均境外移入
    2021/03/12 20:36

    武漢肺炎》中國3/11增9例確診 均境外移入

    大量摧毀中俄軍力！五角大廈「突擊破壞者II」項目曝光
    2021/03/12 22:14

    大量摧毀中俄軍力！五角大廈「突擊破壞者II」項目曝光

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播