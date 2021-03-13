不認同中國走上的道路！李顯龍：這個方向對他們不利

新加坡總理李顯龍接受《英國廣播公司》（BBC）專訪，不認同中國近來的路線。（歐新社檔案照）

2021/03/13 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡總理李顯龍接受《英國廣播公司》（BBC）專訪，談及美國與中國近年的關係惡化，中國飽受各國抨擊，他認為，現在中國政府走上的道路並不符合中國利益，也坦言不願向中國提供建議。

李顯龍堅信，現在美中之間爆發軍事衝突的機率不大，若是雙方為了自身國內局勢而有意互相祭出強硬手段，很容易就有僵持不下的情況，而現在美國已有新的領導人，李顯龍期望拜登能夠秉持「多邊主義和國際貿易」，但他也體會到，世界排名第二的中國緊追著排名第一的美國，「這是美國很難接受的」。

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李顯龍坦言，中國現在的政治方針，是與全球各國緊張關係的原因，中國走上的道路對其自身究竟是否有利，外界都抱持憂慮與不確定的態度，且中國近年來的政策讓許多西方國家相繼砲轟，就他個人的觀點來看，「我認為這個方向不符合中國的利益。」

李顯龍指出，新加坡沒辦法支持單方面中國或者是美國，對許多國家而言這也是個問題，他希望中國在進步的同時能夠受到各國青睞，兩個大國之間在決定誰是敵人之間，也需要慎重考慮，現在這個時代無法避免合作共存，李顯龍說：「不可能再回到貧窮、絶望和以及那些不穩定、發生衝突的狀況。」

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