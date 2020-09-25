龐皮歐再轟北京！稱中駐紐約總領館是「間諜窩」 料將有外交人員被捕

龐皮歐23日在威斯康辛州首府麥迪遜發表談話，警告國內政界人士要提防中國外交官在美的間諜活動。（美聯社）

2020/09/25 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國對美間諜、滲透行為不斷，美方日前在紐約逮捕1名涉嫌為中國政府從事間諜行為的藏裔警員兼美軍後備兵，向來批中不遺餘力的美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）23日受訪時，怒指控中國駐紐約總領館根本是「間諜窩」，並指美國政府正密切監控在美的中國外交人員，預料會有更多間諜和外交人員被捕。

綜合外媒報導，藏族華裔警員昂旺（Baimadajie Angwang）日前因涉嫌非法擔任中國代理人監控紐約市內其他藏人的活動，並向當地的中國官員匯報而被捕。對此，龐皮歐表示，中國外交人員的活動已經跨過「正常的外交界線」，更像間諜所為，並說中國駐紐約領事館就是一個主要的「間諜窩」，他認為中方在紐約的間諜活動可能延伸到總部位於曼哈頓的聯合國組織。

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龐皮歐表示，中國駐舊金山和紐約市的領事館已被美方視為間諜活動的據點，分別向矽谷盜取商業機密，以及收集紐約維吾爾族和中國異見人士的資料。華府7月決定關閉中國駐休士頓領事館也是因為發現中方的間諜活動。

對此，美方正密切中國在美外交官員的數量、舉動，龐皮歐說「昂旺事件」絕對不是個案，司法部正在檢控多宗案件，他預計未來恐有中國外交人員被捕，也警告中共正在努力滲透美國，國內政界人士需小心防範中國外交官員在美國中央及地方的間諜活動。

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