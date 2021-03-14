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    G7、歐盟批中國侵蝕香港民主 中駐英使館跳腳嗆：無稽之談

    7大工業國集團（G7）外長和歐盟代表12日發布聯合聲明，指北京決定改變香港選舉制度，侵蝕香港民主制度，中國對此反駁，稱G7的說法是無稽之談，並嗆中國全國人大決定完善香港特區選舉制度的權威性不容挑戰。圖為示意圖。（路透）

    7大工業國集團（G7）外長和歐盟代表12日發布聯合聲明，指北京決定改變香港選舉制度，侵蝕香港民主制度，中國對此反駁，稱G7的說法是無稽之談，並嗆中國全國人大決定完善香港特區選舉制度的權威性不容挑戰。圖為示意圖。（路透）

    2021/03/14 10:40

    〔即時新聞／綜合報導〕7大工業國集團（G7）外長和歐盟代表12日發布聯合聲明，指北京決定改變香港選舉制度，「強烈顯示中國當局決心使香港的異議聲音與意見噤聲」，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）更譴責中國沒有遵守《中英聯合聲明》，不過中國方面也強烈譴責和堅決反對，稱由愛國者治港是全體中國人的必然選擇，並指聯合聲明的說法是無稽之談。

    中國於本月11日決議修改香港選制，封殺香港民主派的發聲空間，此舉引發外界反彈，不僅7大工業國集團（G7）外長和歐盟代表發布聯合聲明，對中國全國人大通過修改香港選舉制度的決定表示深切關注，並質疑北京正在侵蝕香港民主制度的元素，企圖消除在香港的異見。英國外交大臣拉布也譴責中國的舉動「害人害己」，並指責中國更動香港選制的作法，非常明顯地違反了具有法律約束效力的《中英聯合聲明》，呼籲中國應尊重香港的基本權利還有自由。

    針對外界抨擊，中國方面也提出反駁，中國駐英使館表示，中方對此表示強烈譴責和堅決反對，並指英國等有關國家和組織政客混淆是非、顛倒黑白，無理抹黑攻擊中方，強調中國全國人大決定完善香港特區選舉制度的權威性不容挑戰，對於香港選制改變中國也強調「壓制批評聲音」、「侵蝕民主」、「破壞一國兩制」等說法完全是無稽之談，中國也指中方是依據中國憲法和香港基本法管制香港，而非中英聯合聲明，並嗆《聯合聲明》的歷史使命已然完成，英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，並強調中方堅決反對任何外來干涉。

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