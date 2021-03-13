真的不爽了！ 英國嚴正聲明：中國違反《中英聯合聲明》

英國今日發表官方聲明，指責中國一再違反《中英聯合聲明》。圖為英國外相拉布。（路透資料照）

2021/03/13 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕為了將香港徹底納入控制，中國於本月11日決議修改香港選制，封殺香港民主派的發聲空間。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）事後譴責中國的舉動是「害人害己」，今日又發佈了官方聲明，指責中國沒有遵守《中英聯合聲明》，但英國會為了香港人民繼續發聲，捍衛他們的權利。

英國政府在新聞稿中表示，拉布「認為北京更動香港選制的方式，非常明顯地違反了具有法律約束效力的《中英聯合聲明》」。

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「北京的作法旨在擾亂並扼殺所有批判中國的聲浪，這也是中國過去9個月以來第三次違反《中英聯合聲明》。」

「中國政府這段時間的舉動，代表我現在必須表明：聯合王國認為北京正處於不遵守《中英聯合聲明》的狀態。這意謂著北京的作法與他許下的承諾漸行漸遠。」

「聯合王國會堅持為香港民眾挺身而出的立場。中國必須遵守法律義務來行事，並尊重香港的基本權利還有自由。」

China’s latest decision to undermine Hong Kong's electoral system and stifle democratic voices renders it in ongoing non-compliance with the Sino-British Joint Declarationhttps://t.co/KFcjYxEbG3 — Dominic Raab （@DominicRaab） March 13, 2021

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