真的不爽了！ 英國嚴正聲明：中國違反《中英聯合聲明》

2021/03/13 20:22

〔即時新聞/綜合報導〕為了將香港徹底納入控制,中國於本月11日決議修改香港選制,封殺香港民主派的發聲空間。英國外交大臣拉布(Dominic Raab)事後譴責中國的舉動是「害人害己」,今日又發佈了官方聲明,指責中國沒有遵守《中英聯合聲明》,但英國會為了香港人民繼續發聲,捍衛他們的權利。

英國政府在新聞稿中表示,拉布「認為北京更動香港選制的方式,非常明顯地違反了具有法律約束效力的《中英聯合聲明》」。

請繼續往下閱讀...

「北京的作法旨在擾亂並扼殺所有批判中國的聲浪,這也是中國過去9個月以來第三次違反《中英聯合聲明》。」

「中國政府這段時間的舉動,代表我現在必須表明:聯合王國認為北京正處於不遵守《中英聯合聲明》的狀態。這意謂著北京的作法與他許下的承諾漸行漸遠。」

「聯合王國會堅持為香港民眾挺身而出的立場。中國必須遵守法律義務來行事,並尊重香港的基本權利還有自由。」

China’s latest decision to undermine Hong Kong's electoral system and stifle democratic voices renders it in ongoing non-compliance with the Sino-British Joint Declarationhttps://t.co/KFcjYxEbG3