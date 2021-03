中國兩會》中共「閹割」香港民主 英外相譴責：害人害己

2021/03/11 22:45

〔即時新聞/綜合報導〕中國全國人民代表大會(人大)今(11)日決議修改香港選舉制度,將大幅刪減香港民主黨派在議會的席次,宣稱此舉是讓「愛國者治港」。英國外交大臣拉布(Dominic Raab)隨後譴責,中共的作法是在「挖空」(hollow out)香港的的民主發聲空間。

綜合外媒報導,中國人大今天在2895票贊成,0票反對、1票棄權的情形下通過香港選制的修改草案,未來將以法律手段大幅扼殺民主派的席次,並扶植親北京的議員上台,香港特首林鄭月娥稱讚中共的作法是讓香港重回「一國兩制」,落實了「愛國者治港」原則。

香港民主派媒體《立場新聞》則以「閹割選舉」為題,引述我陸委會發言人邱垂正指出,中共表面上是「愛國者治港」,但實際上是中國共產黨直接治港,也就是「愛黨者治港」,背離了中共「港人治港、高度自治」的承諾。

拉布事後也發表聲明,批評中國不顧承諾的蠻橫作法,並稱這將進一步削弱各界對中國的信任,「北京的最新動作將挖空香港的民主論辨空間,這與中國本身的承諾背道而馳;僅管中國為國際社會的主要成員,但此舉也將導致(各國)對中國履行國際義務以及法律責任的信任與寄望進一步被損害。」

根據英媒「Express & Star」報導,英國政府目前正在討論中國的舉動是否有違反《中英聯合聲明》。《中英聯合聲明》為香港1997年回歸中國時,兩國針對香港行政問題簽訂的聲明。中國曾在聲明中保證香港的生活方式將維持「五十年不變」。

英方此前曾多次指控中國違反《中英聯合聲明》,中共則稱此聲明早於1997年7月便失效,只是一份「歷史文件」。

This is the latest step by Beijing to hollow out the space for democratic debate in Hong Kong, and further undermine confidence and trust in China living up to its international responsibilities and legal obligations. https://t.co/8oohj0Q4tN