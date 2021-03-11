為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國兩會》中共「閹割」香港民主 英外相譴責：害人害己

    英國外交大臣拉布（見圖）批評中國的作法是在扼殺香港的民主空間，並且也會損害中國自身在國際上的名聲。（法新社資料照）

    英國外交大臣拉布（見圖）批評中國的作法是在扼殺香港的民主空間，並且也會損害中國自身在國際上的名聲。（法新社資料照）

    2021/03/11 22:45

    〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人民代表大會（人大）今（11）日決議修改香港選舉制度，將大幅刪減香港民主黨派在議會的席次，宣稱此舉是讓「愛國者治港」。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）隨後譴責，中共的作法是在「挖空」（hollow out）香港的的民主發聲空間。

    綜合外媒報導，中國人大今天在2895票贊成，0票反對、1票棄權的情形下通過香港選制的修改草案，未來將以法律手段大幅扼殺民主派的席次，並扶植親北京的議員上台，香港特首林鄭月娥稱讚中共的作法是讓香港重回「一國兩制」，落實了「愛國者治港」原則。

    香港民主派媒體《立場新聞》則以「閹割選舉」為題，引述我陸委會發言人邱垂正指出，中共表面上是「愛國者治港」，但實際上是中國共產黨直接治港，也就是「愛黨者治港」，背離了中共「港人治港、高度自治」的承諾。

    拉布事後也發表聲明，批評中國不顧承諾的蠻橫作法，並稱這將進一步削弱各界對中國的信任，「北京的最新動作將挖空香港的民主論辨空間，這與中國本身的承諾背道而馳；僅管中國為國際社會的主要成員，但此舉也將導致（各國）對中國履行國際義務以及法律責任的信任與寄望進一步被損害。」

    根據英媒「Express & Star」報導，英國政府目前正在討論中國的舉動是否有違反《中英聯合聲明》。《中英聯合聲明》為香港1997年回歸中國時，兩國針對香港行政問題簽訂的聲明。中國曾在聲明中保證香港的生活方式將維持「五十年不變」。

    英方此前曾多次指控中國違反《中英聯合聲明》，中共則稱此聲明早於1997年7月便失效，只是一份「歷史文件」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    瞎扯台青年想當中國兵！「台籍代表」公司簡介照抄台灣穩懋
    2021/03/11 21:00

    瞎扯台青年想當中國兵！「台籍代表」公司簡介照抄台灣穩懋
    香港50年不變？外媒原音重現 習近平跨時空打臉鄧小平
    2021/03/11 20:52

    香港50年不變？外媒原音重現 習近平跨時空打臉鄧小平

    2021哈瑪星濱線祭 3/13復刻百年舢舨福船隆重登場
    中國兩會今落幕 陸委會：台灣民意不接受「一中原則的九二共識」
    2021/03/11 17:39

    中國兩會今落幕 陸委會：台灣民意不接受「一中原則的九二共識」
    中國人大公布修改香港選制9條決定 未詳述立法會組成比例
    2021/03/11 17:38

    中國人大公布修改香港選制9條決定 未詳述立法會組成比例

    超值！全國電子電視7折起限量快搶
    國際今日熱門
    4警在高速道路取締違規遭撞死 超速男竟拍下現場歡呼
    2021/03/11 00:10

    4警在高速道路取締違規遭撞死 超速男竟拍下現場歡呼

    泰政府推出遊艇隔離 欲吸引外國旅客振興當地經濟
    2021/03/10 23:19

    泰政府推出遊艇隔離 欲吸引外國旅客振興當地經濟

    美證實國務卿、國防部長下週訪日韓 舉行2+2會議
    2021/03/10 23:11

    美證實國務卿、國防部長下週訪日韓 舉行2+2會議

    武漢肺炎》越南接種AZ疫苗 5人出現較嚴重副作用
    2021/03/10 22:56

    武漢肺炎》越南接種AZ疫苗 5人出現較嚴重副作用

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播